Calciomercato Roma, addio Smalling: c’è la data dell’incontro

Calciomercato Roma, addio Smalling: c’è anche la data dell’incontro che potrebbe fare alzare il pressing nei confronti del difensore inglese

Prima della gara contro il Milan, domenica scorsa a San Siro, Pinto ha parlato anche della situazione relativa a Smalling, il difensore inglese in scadenza di contratto che ovviamente i giallorossi vorrebbero trattenere. I giallorossi hanno fatto un’offerta a Chris, ma per il momento il centrale temporeggia.

Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina Smalling è tentato sia dall’offerta dell’Inter ma anche da un possibile ritorno in Premier League. Ovviamente tiene banco la questione economica, con la Roma non può offrire la luna mentre soprattutto le squadre inglesi sotto l’aspetto dell’ingaggio hanno la possibilità di alzare l’asticella. Insomma, il futuro è ancora tutto da scrivere anche se il tempo stringe. E alla Roma ovviamente farebbe piacere conoscere quelle che sono le reali intenzioni del giocatore, anche per capire come e se muoversi per la prossima stagione in quella zona di campo.

Calciomercato Roma, l’Inter incontra Skriniar

C’è anche un altro fatto che è assolutamente da tenere in considerazione e che riguarda l’Inter. Marotta ha un bel problema con Skriniar che è tentato anche lui dai milioni del Psg. A quanto spiegato dalla Gazzetta dello Sport sotto questo aspetto domani ci dovrebbe essere un incontro tra le parti: o dentro o fuori.

E in caso di fumata nera, appare chiaro che i nerazzurri possano alzare il pressing per Smalling già nei prossimi giorni cercando di mettersi al sicuro per la prossima stagione. Una situazione che insomma riguarda anche da vicino Tiago Pinto, ch cercherà di capire ovviamente quali sono le intenzioni anche a Milano. Insomma, nonostante le incertezze, qualcosa potrebbe succedere nel breve periodo.