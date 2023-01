Calciomercato Roma, così cambia tutto: sorpasso brasiliano e accordo vicino

Cambia tutto nel calciomercato della Roma, con un’operazione che sembra complicarsi: sorpasso brasiliano e accordo ormai vicino

Il calciomercato della Roma in questa finestra invernale vede protagoniste soprattutto le uscite piuttosto che le entrate. I paletti imposti dall’Uefa sono ormai conosciuti da tutti e dunque non ci si può aspettare un grande mercato in entrata dal club giallorosso, soprattutto se non arrivano le uscite giuste. Diversi giocatori, ormai seconde linee per Mourinho, sono tra i candidati a lasciare la capitale, ma solo a titolo definitivo.

Tra questi c’è anche Matias Vina, che nella Roma ha svolto sempre un ruolo da comprimario senza trovare particolare spazio. Dalla Spagna il Real Betis sembrerebbe aver puntato il mirino su di lui per rinforzare la fascia sinistra dopo il passaggio di Alex Moreno all’Aston Villa. Il sorpasso dal Brasile potrebbe però cambiare tutto.

Calciomercato Roma, il Betis mette da parte Vina: virata su Abner Vinicius

Fare cassa è il primo passo per la Roma per cercare poi qualche nuovo innesto per la rosa di José Mourinho. Tra i giocatori con le valigie in mano come detto c’è Matias Vina, che ha attirato l’interesse del Real Betis in Spagna, avversario dei giallorossi nel girone di Europa League. Il club giallorosso chiede l’inserimento dell’obbligo di riscatto, cosa che potrebbe aver frenato gli spagnoli.

Così, secondo quanto riportato da ‘Relevo.com’, il Betis avrebbe virato su Abner Vinicius, terzino dell’Atletico Paranaense classe 2000. L’accordo tra i due club sembrerebbe essere vicino, con il club spagnolo che ragiona sulla soluzione per pagare i 10 milioni di valutazione per il brasiliano. Il dirigente del Betis Cordon sarebbe già in Brasile per chiudere l’affare. Ciò significa, qualora l’operazione dovesse andare a buon fine, che il Betis mollerebbe la pista Vina, visto che il sostituto di Alex Moreno arriverebbe dal Brasile. Una notizia che ovviamente rovinerebbe i piani della Roma, intenta a vendere per fare cassa. Il calciomercato invernale è ancora lungo però, ci sono più di due settimane per capire come muoversi e approfittare delle occasioni. Con la speranza che qualche esubero possa essere piazzato per aiutare le casse del club romanista.