Roma-Genoa, fischi per Zaniolo: lo sfogo di Mou in diretta

Roma-Genoa, le parole di José Mourinho ai microfoni di Mediaset. Ecco quanto dichiarato dal tecnico lusitano.

Al termine di una gara nella quale la Roma ha avuto il pallino del gioco in mano per ampi tratti, i giallorossi sono riusciti a conquistare una vittoria di nevralgica importante, con cui sono riusciti a strappare il pass per i quarti di Coppa Italia. Ai microfoni di Mediaset, José Mourinho ha espresso il suo punto di vista, toccando diversi argomenti:

GARA – La Roma dà sempre il massimo. Ho imparato da bambino che quando dai il massimo, non sei obbligato a dare di più. Un mio giocatore che dà il massimo, ha il mio affatto. Mi sono dispiaciuti i fischi per Zaniolo. Quando tu hai una persona che prende lo stipendio della Roma e poi davanti ai microfoni fa critica, la gent sente. La mia storia è piccola, però magari la gente sente Per favore, non fischiate i miei giocatori che danno tutto quello che hanno.

PELLEGRINI – “Qualche problema, vedremo domani. Avrei voluto risparmiare Pellegrini e Dybala, ma Gilardino mi ha regalato una partita difficile. Con il problema di Lorenzo, volevo evitare che si arrivasse all’extratime. Abbiamo giocato bene nel complesso, ma Paulo è un’altra cosa, ha un profumo diverso.”

TIFOSI – “Sono un allenatore, e secondo alcuni alleno male: mi limito a dire questo.”

CHAMPIONS – “Il direttore è il direttore, non mi sembra che un allenatore debba commentare le parole di un direttore. Se sono o non sono d’accordo, non importa.”