Roma-Genoa, Pellegrini sostituito: cosa è successo

Roma-Genoa, Pellegrini è stato costretto ad uscire anzitempo. Le ultimissime dall’Olimpico.

Proprio in questi istanti si sta disputando il secondo tempo di Roma-Genoa. Il match almeno per il momento è fermo sullo 0-0, sebbene la compagine giallorossa abbia provato in diverse circostanze a sfondare il muro dei liguri, andando vicinissima al goal con Lorenzo Pellegrini.

Proprio il capitano della Roma è apparso uno dei più ispirati. Non solo sfiorando il goal con una conclusione a giro nel cuore dell’area di rigore che è sbattuto sul montante, ma anche servendo a Tammy Abraham un assist di pregevole fattura che il numero 9 della Roma non è riuscito a capitalizzare. Tuttavia, Pellegrini è stato sostituito all’intervallo, non prendendo parte al secondo tempo della contesa. Secondo quanto riferito da Mediaset, il cambio di Mourinho (al posto di Pellegrini è entrato Paulo Dybala) sarebbe stato dettato da motivi di natura precauzionale.

Effettivamente in occasione dell’ultimo scorcio del primo tempo il centrocampista della Roma non si è incaricato dei calci piazzati, destando qualche sospetto. Mou ha preferito gettare nella mischia Paulo Dybala, passando ovviamente ad un modulo più offensivo. Molto presumibilmente i capitolini proveranno ad alzare il baricentro per provare a trovare il bandolo della matassa ed aprire la scatola difensiva del Genoa.

Roma-Genoa, Pellegrini costretto ad uscire all’intervallo: il motivo

Per adesso, quindi, il cambio di Pellegrini sarebbe soltanto di natura precauzionale. Ovviamente vi forniremo ulteriori ragguagli nel caso in cui ci fossero aggiornamenti in tal senso. Pellegrini stava trovando trame di gioco interessanti, imprimendo qualità, ritmo alla manovra giallorossa.

Dopo un primo tempo vissuto da protagonista il centrocampista giallorosso è stato costretto ad uscire, con Mou che ha preferito agire tempestivamente per evitare di peggiorare la situazione.