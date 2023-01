Roma, Mou confessa tutto: “Portogallo? Ero la loro unica scelta”

Roma, le parole di José Mourinho in conferenza stampa. Tanti i temi affrontati dallo Special One: ecco le sue parole.

Missione compiuta per la Roma, che riesce ad avere la meglio del Genoa grazie ad una perla di Paulo Dybala, con la Joya che ha avuto il merito di sbloccare una gara che i giallorossi avevano fino a quel momento dominato, pur non stappandola.

La prodezza della “Joya”, entrato al campo al posto di Lorenzo Pellegrini, è stato un vero e proprio cioccolatino che ha incanalato la partita. La Roma in realtà aveva dato la sensazione di poter imprimere la svolta decisiva al match da un momento all’altro: la classe di Dybala, però, ha reso tutto più facile, con i giallorossi che dunque sono riusciti a strappare il pass per i quarti di Coppa Italia. Nella conferenza stampa del post partita, José Mourinho ha analizzato diversi aspetti della gara, soffermandosi a parlare anche dell’interessamento palesato nei suoi confronti dalla Federazione del Portogallo.

Roma-Genoa, le parole di José Mourinho in conferenza stampa

Ecco uno stralcio del contenuto della conferenza stampa: “Se non parlo da due mesi è perché sono stato squalificato, come faccio sempre. Oggi, però, posso parlare. Colgo l’occasione per ringraziare il presidente della Federazione portoghese perché quello che mi ha detto, mi ha inorgoglito. Il fatto che mi abbia detto che io ero la sua unica scelta e che avrebbe fatto di tutto per portarmi a casa, mi ha dato onore. Però non sono andato, sono qua, ed è quello che importa.

Sulla gara: “La squadra fornisce sempre il massimo. Quando giochi 40-50 partite in una stagione, arriveranno sempre un paio di gare in cui sembra che non si dia il massimo. La squadra ed i calciatori sono assolutamente intoccabili sotto questo punto di vista. Poi Paulo è un calciatore che rende la squadra più brava, e l’allenatore più bravo. Ci sono tecnici che possono contare su 4-5 giocatori come Dybala, altri ne hanno a disposizione 11, altri ancora 20.