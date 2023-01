Calciomercato Roma, asso nella manica Pinto: Juve messa al tappeto

Possibile svolta nel calciomercato della Roma, con Tiago Pinto che ha l’asso nella manica giusto per mettere al tappeto la Juventus

Il calciomercato è imprevedibile, fatto di mosse e contromosse con inserimenti a sorpresa che possono cambiare tutto in un attimo. In questo calciomercato la Roma è sicuramente ancora bloccata dalle cessioni, che saranno necessarie per mettere a segno qualche colpo in entrata per accontentare José Mourinho, che di frecciatine sul calciomercato giallorosso ne ha già tirate diverse.

Nel frattempo la Roma continua a pianificare il futuro, specialmente quello tra i pali. Infatti Rui Patricio ha il contratto in scadenza nel 2024 e il suo futuro per ora sembra essere un’incognita. Così il club capitolino si guarda intorno e in particolare avrebbe messo nel mirino Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli che continua a fare bene e che piace anche alla Juventus. Ma Tiago Pinto ha in casa un asso nella manica per battere la concorrenza bianconera.

Calciomercato Roma, asso nella manica per Vicario: all’Empoli piace Bove

Il futuro tra i pali della Roma è ancora una grande incognita. Le prestazioni di Rui Patricio negli ultimi tempi non hanno dato grandi sicurezze e con il contratto in scadenza nel 2024 a giugno bisognerà rivedere la situazione. Nel frattempo i giallorossi si muovono per cercare l’erede del portoghese e da tempo piace il profilo di Guglielmo Vicario, finito anche nel mirino della Juventus.

La Roma però potrebbe avere una carta vincente in più dei bianconeri. Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Nazione’, Edoardo Bove sarebbe finito proprio nel mirino dell‘Empoli per rinforzare il centrocampo di Zanetti. Un’operazione che, come scrive il quotidiano, potrebbe proprio essere avvalorata dall’interesse della Roma per Vicario. Dunque Tiago Pinto potrebbe giocarsi la carta del giovane centrocampista, che chiede maggiore spazio e minutaggio, per arrivare al portiere del futuro. Una mossa che potrebbe anche riuscire a tagliare fuori la Juventus, principale concorrente per il portiere del club toscano. Dunque l’asse tra Roma ed Empoli potrebbe improvvisamente infiammarsi con un affare che probabilmente andrebbe a rendere tutti più contenti con nuove risorse importanti nelle rispettive rose.