Calciomercato Roma, la formula è quella giusta: il domino che ribalta Pinto

Calciomercato Roma, la trattativa prosegue a ritmi serrati: l’effetto domino che coinvolge i giallorossi. Le ultimissime.

Archiviata la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, per la Roma di José Mourinho è già tempo di guardare ai prossimi impegni di campionato. Con la sessione di calciomercato aperta, però, è inevitabile che siano i rumours e le indiscrezioni a calamitare l’attenzione mediatica.

La Roma sotto questo punto di vista vuole ritagliarsi un ruolo importante, sia in entrata che in uscita. Due filoni che ad esempio potrebbero essere sbloccati dall’eventuale partenza di Rick Karsdorp, il cui futuro resta un nodo ancora tutto da sciogliere. L’esterno olandese, pur esternando il suo desiderio di cambiare aria alla luce della frattura creatasi con l’ambiente, non ha ancora portato alla Roma offerte considerate importanti dai giallorossi. Qualche sondaggio esplorativo è arrivato dalla Premier League e dalla Serie A, ma per adesso la Roma ha rispedito al mittente tutte le offerte ricevute.

Calciomercato Roma, pressing del Monza per Lirola: svolta Karsdorp

Uno dei club che ha provato a tastare il terreno con maggiore convinzione è stato il Monza, che ha effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. I brianzoli, però, hanno immediatamente cambiato rotto, puntando con decisione su Lirola. Sotto questo punto di vista trapelano importanti novità, riferite da Sky. Secondo l’emittente satellitare, infatti, Galliani avrebbe trovato la formula giusta con cui stuzzicare il Marsiglia, impostando l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

I prossimi giorni, però, saranno decisivi al fine di ridurre la distanza ancora esistente tra la l’offerta presentata dal Monza e la richiesta del club transalpino. Ricordiamo che attualmente Lirola milita all’Elche con la formula del prestito, con il club spagnolo che ha già dato il suo benestare all’eventuale partenza del laterale destro. Servirà ancora del tempo, però, per ridurre la distanza ancora esistente tra il Monza e il Marsiglia. Nel caso in cui si dovesse comunque trovare il bandolo della matassa tra i due club, è chiaro che il Monza si chiamerebbe fuori dalla corsa a Karsdorp.