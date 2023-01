Calciomercato Roma, doppio incontro e fumata nera. Né da un lato e nemmeno dall’altro le prospettive sono positive. Intreccio caldo

Un doppio incontro che almeno per il momento ha portato ad una doppia fumata nera. Sì, perché né da un lato e nemmeno dall’altro le cose sono andate come si sperava. E adesso l’intreccio diventa assai probabile.

Partiamo dalla notizia che riguarda la Roma. E in particolare quello che potrebbe essere il futuro di Smalling. Come anticipato, ieri c’è stato un incontro a Trigoria tra Pinto e l’agente del difensore inglese, Featherstone. Ovviamente al centro la possibilità di prolungare l’accordo tra il giocatore e la Roma oltre il prossimo 30 giugno, data fissata per la scadenza. Secondo quanto rivelato da Il Messaggero in edicola questa mattina, la proposta messa sul piatto non ha soddisfatto i giallorossi: biennale da 5 milioni in totale per Chris, con un ingaggio quindi più basso rispetto ai 3,8 milioni di adesso. L’agente si aspettava almeno un triennale, infatti per il momento è tutto fermo.

Calciomercato Roma, difficile il rinnovo di Skriniar

In tutto questo, così come raccolto in esclusiva da calciomercato.it, è andato in scena anche un altro incontro che si intreccia con il futuro dei giallorossi: quello tra Marotta e l’agente di Skriniar. Anche in questo caso si cerca una soluzione per prolungare il contratto in scadenza, ma anche in questo caso almeno per ora la fumata è stata nera.

Riportiamo questo perché sappiamo benissimo che sono i nerazzurri che hanno messo gli occhi su Smalling da un poco di tempo sognando il possibile colpo a parametro zero. E Marotta, qualora capisse di non avere la possibilità di trovare un punto d’incontro, potrebbe certamente cercare l’assalto al difensore in forza a Mourinho. Insomma, l’intreccio è assai caldo in questo momento. Una situazione che potrebbe portare a degli sviluppi nelle prossime settimane.