Calciomercato Roma, UFFICIALE: firma fino al 2027

Arriva l’ufficialità in casa Roma tramite il comunicato del club: il calciatore firma un contratto fino al 2027

Il calciomercato della Roma in qualche modo finalmente si sblocca. I giallorossi sono stati fino ad ora condizionati dai paletti imposti dall’Uefa per il Fair Play Finanziario, e continueranno a esserlo. Ma le cessioni sono la chiave per svoltare il tutto. Infatti le entrate dagli eventuali addii potrebbero portare i giallorossi ad avere un tesoretto da investire anche in questo calciomercato invernale.

Così, seppur per vie traverse, la Roma è riuscita a mettere a segno un’operazione in uscita, che porterà però i suoi profitti solamente a fine stagione. È ufficiale infatti l’addio di un centrocampista in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il giocatore è volato in Spagna per firmare un contratto fino al 2027 e all’interno c’è anche una clausola in favore della Roma.

Calciomercato Roma, UFFICIALE: Villar torna al Getafe

Un addio che ormai è definitivo tra la Roma e Gonzalo Villar, o quasi. Il centrocampista spagnolo dopo i sei mesi in prestito alla Sampdoria ha lasciato il club blucerchiato per tornare in Spagna. Infatti in questi minuti attraverso i canali ufficiali della Roma è stato reso noto il passaggio di Villar al Getafe.

Per il centrocampista si tratta di un ritorno, visto che già ha giocato con il club spagnolo in prestito lo scorso anno. L’accordo tra i due club è per un prestito fino a fine stagione con obbligo di riscatto che scatterà dopo il 50% delle presenze e che lo porterà a un contratto fino al 2027 con il club spagnolo. All’interno dell’accordo c’è anche una clausola che prevede il diritto della Roma al 50% dell’incasso della prossima vendita di Gonzalo Villar. Dunque la Roma saluta ancora una volta il centrocampista spagnolo, che dopo un periodo in cui sembrava poter essere un prospetto interessante, si è capito che non faceva parte del progetto giallorosso.