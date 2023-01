Infortunio e cambio immediato: allarme per Napoli-Roma

Spalletti costretto ad operare il cambio nel corso dell’intervallo della sfida con la Juventus. Cosa è successo.

Dopo la vittoria ottenuta in Coppa Italia contro il Genoa, la Roma si rituffa in campionato con la volontà di provare a trovare continuità di rendimento e nuove certezze.

Il calendario chiaramente non ammette repliche, con impegni in rapida successione che metteranno alla prova la compagine giallorossa, a cui il pareggio di Milano e la qualificazione ai quarti di finale non può che fare bene. Sotto questo punto di vista, la super sfida del “Maradona” in programma il 29 gennaio potrebbe ricoprire un ruolo di non trascurabile importanza. La Roma chiuderà infatti un mini filotto con la sfida al lanciatissimo Napoli di Luciano Spalletti.

Napoli, infortunio Politano: le ultime in vista della sfida con la Roma

Osimhen e compagni stanno letteralmente strapazzando la Juventus con una prestazione che definire sontuosa sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Sugli scudi il bomber nigeriano, autentico fattore in grado di mettersi in mostra non solo con una doppietta, ma dando la sensazione di uno strapotere tecnico ed atletico incredibile.

Spalletti, però, nel corso dell’intervallo è stato costretto ad operare un cambio, sostituendo Politano con Elmas. L’esterno offensivo ex Sassuolo ha provato a stringere i denti, ma non ce l’ha fatta. Problemi al polpaccio per Politano, le cui condizioni verranno chiaramente valutate nel corso delle prossime ore. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno notizie ufficiali in merito. Ricordiamo che il match con la Roma è in programma il 29 gennaio. Al “Maradona” Abraham e compagni vorranno sicuramente vendicare gettarsi alle spalle la sconfitta dell’Olimpico, griffata sempre Osimhen.