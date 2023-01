Roma, ultim’ora Pellegrini: le condizioni del capitano uscito ieri durante la gara di Coppa Italia contro il Genoa

Una buona notizia per Mourinho. Una buona notizia per la Roma. Ieri sera infatti nella sfida contro il Genoa di Coppa Italia capitan Pellegrini è uscito alla fine del primo tempo per fare spazio a Dybala. Una scelta poi che ha deciso la partita, quella dello Special One, che alla fine però aveva confermato che per Lorenzo si trattava di un problema fisico.

Questa mattina lo stesso centrocampista giallorosso è stato sottoposto a degli esami strumentali che fortunatamente per Mourinho hanno escluso delle lesioni così come riportato da LaRoma24. Insomma per Lorenzo nulla di preoccupante ma solamente uno spavento. Già messo alle spalle.

Roma, con la Fiorentina c’è Pellegrini

Pochi dubbi quindi, contro la Fiorentina, nella sfida di campionato in programma domenica sera all’Olimpico, Pellegrini ci sarà. O almeno ci dovrebbe essere. Mourinho lo dovrebbe mandare in campo dal primo minuto anche perché la partita contro la truppa di Italiano ha un valore importante per la classifica della Roma.

Una vittoria infatti permetterebbe ai giallorossi di rimanere almeno attaccati al treno Champions League, anche se non sarà facile contro una squadra che ha iniziato bene il 2023 con due vittorie nelle prime tre uscite compresa anche la vittoria di ieri in Coppa Italia. Insomma, servirebbe la migliore Roma, quella con Pellegrini in campo e magari anche con Dybala dal primo minuto. Ma anche in questo caso non ci sono dubbi, dopo i 45′ contro la squadra di Gilardino la Joya è pronta a riprendersi il posto da titolare. Così come Lorenzo. Servono le loro giocate vincere. Serve la loro qualità.