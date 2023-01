Calciomercato Roma, addio da 6 milioni: offerta in Serie A

Calciomercato Roma, contatti avviati in Serie A: l’addio potrebbe portare nelle casse giallorosse 6 milioni di euro. Si tratta.

La questione è molto semplice in casa Roma in questo momento: se non ci sono uscite è difficile, anzi impossibile, riuscire a piazzare dei colpi in entrata. Ecco perché Pinto valuta tutte quelle che possono essere le operazioni.

Sappiamo benissimo che ci sono degli elementi che adesso sono a disposizione di Mourinho che non rientrano nei piani dello Special One. E nemmeno della società, ovviamente, che ha capito che per alzare l’asticella servono giocatori diversi, con carattere diverso, con personalità diversa. Insomma, altri giocatori senza girarci troppo intorno. E allora sia Shomurodov che Karsdorp rimarranno sul mercato fino alla fine di questa sessione – si spera di chiudere prima – e anche Vina, accostato al Betis, potrebbe ben presto fare le valigie. Ma non verso la Spagna – la squadra di Pellegrini ha puntato Abner – ma in Italia. Il Bologna, infatti, avrebbe iniziato i colloqui per il giocatore.

Calciomercato Roma, offerta del Bologna per Vina

La notizia è riportata dalla Spagna e precisamente da todofichajes.net. Il portale iberico spiega che la squadra allenata da Thiago Motta ha bisogno di innesti per cercare la salvezza in questa stagione e starebbe pensando appunto all’esterno uruguaiano della Roma. I colloqui, come detto, sarebbero già partiti. E sarebbe pure arrivata un’offerta.

Si parla infatti di 6 milioni di euro che gli emiliani avrebbero messo sul piatto per prendere il giocatore. Una cifra che probabilmente dalle parti di Trigoria ritengono troppo bassa. Ma la trattativa è appena iniziata e i paletti imposti dalla UEFA alla società giallorossa costringono Pinto a tenere tutto in considerazione. Vedremo se nelle prossime settimane ci saranno degli sviluppi nel merito.