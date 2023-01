Calciomercato Roma, promessa ai tifosi e assist per Pinto

Calciomercato Roma, c’è la promessa ai tifosi che può sbloccare Tiago Pinto. Arriva l’assist anche per il general manager giallorosso

Le prime settimane del mese di gennaio si stanno rivelando molto intense in casa Roma. La squadra giallorossa è scesa in campo per tre partite nell’arco di nove giorni, domani ci sarà la quarta ancora una volta allo stadio Olimpico. José Mourinho attende la Fiorentina di Vincenzo Italiano, per il posticipo della diciottesima giornata di Serie A. Gennaio è anche il mese del calciomercato invernale per Tiago Pinto, ed arriva una promessa ufficiale ai tifosi che può sbloccare proprio il general manager della Roma.

La stagione della Roma prosegue a ritmi altissimi, domani sera un nuovo impegno casalingo per la squadra allenata da José Mourinho. Allo stadio Olimpico arriverà la Fiorentina di Vincenzo Italiano, attualmente nona in classifica a meno otto punti dalla Roma. I giallorossi non possono permettersi ulteriori passi falsi per la corsa al piazzamento Champions in Serie A, nel frattempo si accendono i riflettori sulle manovre di Tiago Pinto. Il general manager giallorosso si mantiene vigile sul fronte delle entrate e quello delle uscite, e un assist dalla Francia può sbloccarlo definitivamente.

Calciomercato Roma, il presidente del Lione promette rinforzi: torna di moda Karsdorp?

Fin qui la stagione del Lione è stata decisamente sottotono. La squadra francese staziona al nono posto in Ligue 1, ancora troppo lontana dai primi posti che assicurerebbero la qualificazione alle competizioni europee. Ed è arrivata la promessa ai tifosi da parte di John Textor, nuovo proprietario del Lione.

Il nuovo presidente ha assicurato che la squadra francese si rinforzerà sul calciomercato invernale. Come riportato dal sito Score.fr sarebbero due i nomi più caldi sul fronte delle entrate in casa Lione. Per il centrocampo quello di Ellyes Skhiri, in forza al Colonia. Mentre per la difesa torna in auge il nome di Rick Karsdorp. Il terzino olandese è ufficialmente sul mercato dopo la rottura con José Mourinho, Tiago Pinto può sfruttare immediatamente l’assist in arrivo dalla Ligue 1 in uscita e cercare di monetizzare dalla cessione del numero 2.