Calciomercato Roma, strada in discesa Pinto: Fabian Ruiz decisivo

Calciomercato Roma, idillio già finito e addio vicinissimo. Il futuro dell’ex Napoli potrebbe sbloccare Tiago Pinto e una trattativa in piedi da non poco tempo.

In queste settimane di 2023 abbiamo già potuto raccogliere i primissimi responsi su una stagione che sembra destinata a regalare novità ed emozioni non poco importanti. In casa giallorossa, sono rimasti limiti di gioco e prolificità offensiva ma si è comunque assistito ad una serie di prestazioni in grado di restituire consapevolezze e fiducia.

Certo, l’esordio con il Bologna ha portato i tre punti ma è stato contraddistinto anche da una prestazione non proprio all’altezza, così come accaduto anche a Milano fino all’87esimo minuto, quando il gol di Ibanez ha riaperto il discorso e generato un’evoluzione della gara che potrebbe avere una pesante ingerenza anche sul campionato.

Allargando l’orizzonte, il 5 a 1 di ieri sera tra Napoli e Juventus ha dato un grandissimo segnale all’Italia calcistica tutta, alla luce di una prestazione e di un risultato che hanno corroborato la tesi di chi veda da tempo i partenopei come i favoritissimi per la vittoria finale.

Calciomercato Roma, addio immediato: Pinto sbloccato da Fabian Ruiz

Discorsi, almeno per ora, non proprio vicinissimi alla Roma, alla luce dell’importante distanza venuta a nascere tra la squadra di Mou e quella di Spalletti. Ciononostante, la fragorosa caduta della Juventus, unitamente alle risposte che arriveranno da Milan e Inter, potrebbero interessare soprattutto nell’ottica di eventuali piazzamenti in Champions.

Restando su questo discorso e senza perdere di vista il su citato Napoli, ricordiamo come la Roma aneli da tempo al quarto posto e, dunque, al piazzamento tra le prime quattro. La regione di classifica è al momento densa quanto ravvicinata e, oltre alle risposte delle due milanesi, un’importante discriminante potrebbe essere rappresentata anche dal calciomercato.

Su tale fronte, dunque, non sfugga quanto riferito da El Gol Digital, da leggersi anche nell’ottica giallorossa e, dunque, di Tiago Pinto. Secondo le penne spagnole, infatti, il Betis sarebbe interessato proprio all’ex Napoli, Fabian Ruiz. Lo spagnolo fu uno degli ultimi a lasciare la Campania la scorsa estate, al termine di una campagna acquisti dal sapore di quasi epurazione all’ombra de Vesuvio. L’esperienza in Ligue 1 non è stata però fin qui delle migliori e potrebbe terminare anzitempo.

Sulle sue tracce si segnala il Betis di Pellegrini, da tempo sulle tracce di un giocatore con questa tipologia di caratteristiche. Impensare dunque non pensare all’eventuale impatto anche sullo scenario Aouar, simile al centrocampista ex Napoli, il cui approdo ai biancoverdi potrebbe far depennare dalla lista degli spagnoli il nome del giocatore del Lione. Sul quale c’è sempre la Roma. Seguiranno aggiornamenti.