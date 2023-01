Calciomercato Roma, addio e ribaltone Karsdorp: le condizioni per il sì

Calciomercato Roma, futuro Karsdorp e doppio tentativo in Serie A. Il giocatore ha già deciso ma c’è una chiave che potrebbe ribaltare il tutto. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La questione legata al terzino giallorosso è ormai cosa nota a tutti, da tempo. Quanto accaduto post Sassuolo-Roma ha avuto certamente un impatto importante, che nemmeno la pausa per il Mondiale invernale è riuscito a smorzare. Certo, va detto che qualche segnale di distensione sembrava poter essere giunto in seguito a quanto accaduto in Portogallo.

Provando a riavvolgere il nastro, infatti, i momenti di questo canovaccio si possono ridurre ad una serie di punti fondamentali. A partire dall’assenza del giocatore tra i convocati di Roma-Torino, quando partì anzitempo per delle vacanze insieme alla propria famiglia, confermando di fatto quella che fino a quel momento era solo un’ipotesi circa il riferimento di Mourinho alla sua situazione nei menadri del Mapei Stadium. Dopo il pareggio di Matic, il terzino pubblicò una storia di commiato e rimpianto su Instagram, tracciando una strada che sembrava ormai segnata.

Calciomercato Roma, doppio scenario in Serie A per Karsdorp: la condizione per cambiare idea

In realtà, dopo l’assenza in Giappone, Karsdorp aveva preso parte poi alle amichevoli del ritiro portoghese, giocando anche buoni e attenti spezzoni di partita. Una scelta che sembrava poter avere il sapore di riavvicinamento e compromesso tra le parti coinvolte ma che alla fine sembra potersi concretizzare in ben altro.

Rick non è infatti stato convocato in nessuno degli impegni del 2023 e, nel pieno rispetto delle volontà del club, sembra destinato a dover lasciare Roma quanto prima. Il tempo non è tantissimo ma non mancano di certo le offerte per un calciatore importante e affidabile, per il quale addio bisognerà trovare un felice compromesso tra la posizione della Roma e una situazione che porta le interessate a voler approfittare per cercare di risparmiare.

Significative novità giungono da quanto appreso da Calciomercato.it, a detta dei quali in Serie A ci sono Salernitana e Monza interessate ad un suo ingaggio. Stando a quanto si legge, Karsdorp ha rifiutato entrambe, credendo di poter ambire a progetti più importanti. Un possibile ribaltone potrebbe però giungere di fronte ad offerte contrattuali ben più sostanziose di quella attualmente garantitagli dalla Roma.

Nella Capitale percepisce 2,2 milioni di euro: aumentando tale ingaggio di circa un milione Karsdorp potrebbe dire di sì ma non sono da escludersi anche novità estere. Su di lui, in particolar modo, Southampton e Fulham.