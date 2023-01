Calciomercato Roma, scambio anti-Mourinho: l’allenatore si espone

Calciomercato Roma, scambio anti-Mourinho: il tecnico in conferenza stampa si espone e attacca lo Special One

Domani sera il Barcellona giocherà contro il Real Madrid: a Riad il Clasico vale la Supercoppa di Spagna e oggi il tecnico catalano ha tenuto la consueta conferenza stampa prepartita. Xavi ha toccato vari temi, tra tutti anche quello del calciomercato. Esponendosi su Depay.

L’attaccante olandese è ai margini del progetto: gioca poco, vorrebbe andare via, ed è stato accostato alla Roma parecchio nel corso delle ultime settimane. Una situazione che però al momento è bloccata, visto che lui si aspetta soprattutto un innesto qualora ci fosse un’uscita. Così come se l’aspettano tutti gli allenatori. In questo periodo, inoltre, si è parlato anche di un possibile scambio con l’Atletico Madrid: Depay da Simeone, Carrasco in Catalogna. Uno scambio che metterebbe ko la Roma e Mourinho. Che sogna il colpo.

Calciomercato Roma, le parole di Xavi

“Non voglio che qualcuno vada via – ha detto il tecnico – e non parlerò di nessuno in particolare. Ma se un giocatore chiede di andarsene chiedo al club un giocatore al suo posto per compensare la perdita”. Nessun nome, ma è chiaro ovviamente il riferimento all’attaccante olandese che non si trova bene in Spagna.

In tutto questo, ovviamente, al centro della conferenza c’è stata anche la partita. Con Xavi che non lesinato degli attacchi a Mourinho. “Il periodo dei ‘Clasicos’ con Mourinho non è stato positivo per nessuno, né il Real Madrid né il Barcellona hanno dato una buona immagine. Noi dobbiamo mostrare cavalleria”. Queste le parole del catalano: un duro attacco allo Special One. Tutti ricorderanno dei rapporti tesi tra lui e Guardiola in alcune partite. Tutti ricorderanno le polemiche. Con Xavi che era in campo con i blaugrana in quel periodo. E che a distanza di anni ricorda.