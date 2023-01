Roma, finalmente Wijnaldum: convocazione vicina per il centrocampista olandese che ha giocato solamente uno spezzone di partita

Finalmente Wijnaldum. Sì, finalmente. Il centrocampista olandese, che la Roma ha preso dal Psg e che fino al momento ha giocato solamente un pezzo di partita contro la Salernitana alla prima di campionato, è pronto al rientro. Ormai di dubbi non ce sono più.

Un rientro tanto atteso da Mourinho. Uno di quelli che possono fare la differenza da qui alla fine della stagione. Perché praticamente si tratta di un nuovo acquisto. E a gennaio, “prendere” Wijnaldum, sicuramente non è da tutti. Il peggio è alle spalle in poche parole. Il periodo nero è finito, e oggi, secondo quanto riportato da Sky Sport, Gini ha lavorato regolarmente con il resto dei compagni.

Roma, finalmente Wijnaldum: ecco quando torna

Il conto alla rovescia è iniziato. E questo conto alla rovescia interessa molte persone: intanto interessa al calciatore, voglioso di farsi vedere all’Olimpico. Poi interessa a Mourinho, che non vede l’ora di mandarlo in campo. Interessa a Pinto, che subito dopo cercherà di andare a rinnovare l’accordo con il Psg per la prossima stagione e infine, ma non per ultimo, interessa anche ai tifosi, che lo hanno atteso, e anche tanto, la scorsa estate.

La sua prima convocazione quindi dovrebbe esserci tra un paio di settimane. Ovviamente per il rientro completo ci vorrà ancora un poco di tempo: Gini dovrà recuperare la forma fisica e il ritmo partita che solamente giocando si può ritrovare. Ma vederlo in campo è già un buon segnale, un inizio di quelli importanti per una seconda parte di stagione che si preannuncia calda per la Roma. Impegni in campionato e in Europa – si spera più a lungo possibile – con la voglia di centrare qualcosa di importante in questa annata. Magari anche una qualificazione alla prossima Champions League. Con Gini si può.