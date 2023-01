Sconfitta fatale ed esonero ufficiale: salta la panchina dopo la debacle interna di oggi. Pronta la lista dei sostituti

La sconfitta contro il Monza è stata fatale: Alvini infatti non è più l’allenatore della Cremonese. Il tecnico è stato esonerato ad una giornata dalla fine del girone d’andata non riuscendo mai a conquistare una vittoria in Serie A. Record negativo, insomma, e addio scontato.

Cambia quindi la Cremonese, e lo fa a pochi giorni dalla sfida al Napoli in Coppa Italia e che riguarda da vicino anche la Roma: sì, la squadra che vincerà al Maradona – e ovviamente c’è una favorita – affronterà proprio i giallorossi nei quarti di finale della manifestazione tricolore. In ogni caso, il nome del nuovo tecnico, dovrebbe essere comunicato a breve giro di posta e i nomi che circolano sono già tanti. Secondo calciomercato.it in Lombardia stanno sfogliando la margherita tra quattro nomi. E c’è un favorito.

Sconfitta fatale contro il Monza, esonerato Alvini: ecco i nomi

Alvini era arrivato a Cremona la scorsa estate e aveva preso il posto di Pecchia che aveva portato la squadra in Serie A. Adesso i nomi che circolano, come detto, sono quattro. Il favorito, a quanto pare, è Davide Ballardini, con il quale si cercherà di trovare un accordo il prima possibile.

Ma non è l’unico nella lista: nel caso con l’ex tecnico del Genoa non venisse trovata un’intesa, si vaglieranno anche altri nomi: Iachini, Semplici e D’Aversa a quanto pare potrebbero anche entrare in questa corsa. Anche se le indicazioni dicono che si cercherà di trovare la fumata bianca con Ballardini, che tornerebbe così ad allenare in Serie A.