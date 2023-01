Calciomercato Roma, Conte sfida anche il Barcellona: pronti 6 milioni

Antonio Conte è pronto a sfidare sul mercato anche il Barcellona, nel mirino un giovane talento per il quale sono pronti 6 milioni di euro

Antonio Conte è forse una delle personalità più esigenti del panorama calcistico internazionale, nonché uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Potremmo attribuire a lui il merito di aver riportato la Juventus nelle posizioni che merita dopo ben due settimi posti consecutivi, conquistando un tricolore che mancava ormai da troppo tempo.

Fu proprio lui a dare il via ad un ciclo durato quasi un decennio, lasso di tempo nel quale la Juventus è cresciuta come società anche in Europa grazie anche alla costruzione di un nuovo impianto sportivo. Nonostante quanto di buono fatto in campionato con lui la squadra ha sempre faticato fuori dai confini nazionali.

Con Conte seduto in panchina la Vecchia Signora non ha mai convinto in campo europeo, cosa che ha portato la società a puntare per la prima volta su Max Allegri, scelta ampiamente ripagata dal tecnico livornese. Dopo la parentesi all’Inter gli viene affidata la panchina del Tottenham, squadra con un grande potenziale economico ma dallo scarso palmarès.

Vincere con questo club è ancora più difficile, ecco perché la società è costretta a fare sempre quel passo in più per accontentare il tecnico italiano, come dimostra il recente mercato di gennaio, dove si punta anche su un noto obbiettivo proprio della Roma.

Calciomercato Roma, sfida infinita: lo zampino di Conte

Squadre della caratura del Tottenham sono sempre alla ricerca dei migliori talenti in giro per l’Europa da poter lanciare nel calcio ad alti livelli. Ecco che sul taccuino della società inglese è spuntato anche il nome di Oscar Gloukh, talento classe 2004 in forza al Maccabi Tel Aviv.

Il giocatore non ha un contratto lunghissimo con il suo attuale club che però pare essere in trattativa per cercare di prolungarlo. Tuttavia l’interesse di squadre blasonate come Tottenham e Barcellona potrebbe complicare questa trattativa. Sul ragazzo è forte l’interesse anche di Roma, Ajax, Borussia Dortmund, Feyenoord, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Marsiglia, Monaco e Benfica, oltre a Celtic e Rangers.

Per accaparrarsi le prestazioni di questo giovane talento potrebbero bastare appena 5 milioni di sterline (circa 6 milioni di euro), cifra irrisoria per le casse degli Spurs che potrebbe anche pensare di acquistare il calciatore e di lasciarlo in prestito fino alla fine della stagione, anticipando così la concorrenza.

L’agente del giocatore ha voluto parlare della situazione del suo assistito: “Il suo valore reale è poco più di 6 milioni di euro. La domanda è dove andrà. Anche il Maccabi Tel Aviv accetterà di venderlo a un prezzo inferiore se sarà a un club in grado di svilupparlo. In modo che, in futuro, il Maccabi avrà una percentuale su una futura cessione”.