Calciomercato Roma, doppia idea di scambio: risposta immediata

Calciomercato Roma, il domino tra attaccanti e la proposta che non si è fatta attendere: il verdetto è già arrivato.

Contro la Fiorentina, José Mourinho spera di ottenere quei goal dai suoi attaccanti che – se si esclude Dybala – sono mancati dall’inizio della stagione.

La Roma in tantissime occasioni si è appoggiata alla Joya, anche e soprattutto in termini di produzione offensiva e finalizzazione. L’ex attaccante della Juventus si sta letteralmente caricando la squadra sulle spalle, autentico punto di riferimento. Che allo Special One possa far comodo un altro innesto offensivo, dunque, sembra fuori discussione. Da capire, però, se riusciranno a materializzarsi quegli intrecci dai quali eventualmente tirare fuori occasioni interessanti.

Calciomercato Roma, scambio Atletico-Barcellona per Depay: cosa sta succedendo

Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che nelle scorse settimane era stato accostato con una certa insistenza alla Roma anche il profilo di Memphis Depay. L’attaccante olandese in forza al Barcellona, in realtà, sta dando vita ad una vera e propria telenovela di mercato, avendo esternato a chiare lettere il suo desiderio di cambiare aria per iniziare una nuova esperienza.

Stando a quanto riportato da “El Mundo Deportivo“, infatti, i Colchoneros sarebbero entrati nell’ordine di idee di proporre il cartellino di Lemar per riuscire a mettere le mani su Depay. I blaugrana, però, avrebbero rilanciato chiedendo l’inserimento nell’operazione di Carrasco, ottenendo una risposta piccata dell’Atletico. Fase di stallo che dunque prosegue, e che potrebbe creare le premesse per una vera e propria battaglia di nervi. Al momento l’opzione Roma resta soltanto sullo sfondo, anche perché stando a quanto trapela dalla Spagna, il desiderio di Depay sarebbe quello di restare in Liga, e trovare una squadra che punti in maniera importante su di lui. Dopo l’esperienza fallimentare con la maglia del Barcellona, Depay è dunque pronto a rimettersi in gioco, per riscattare gli ultimi anni in chiaroscuro.