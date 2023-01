Calciomercato Roma, colpo di scena Frattesi: nuovo ribaltone

Calciomercato Roma, la rivelazione a Sky che svela le possibili mosse sul suo futuro: la presa di posizione è netta.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Fiorentina. I giallorossi, dopo il successo contro il Bologna e il pareggio in rimonta ottenuto contro a San Siro contro il Milan, vogliono trovare un’altra vittoria con cui dare continuità anche alla qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia.

Tuttavia, con la sessione invernale di calciomercato ancora aperta, è chiaro che il tam tam mediatico relativo ai possibili colpi in canna della Roma non possa passare sotto silenzio. Tiago Pinto si sta muovendo in svariate direzioni, per riuscire ad accontentare le richieste di José Mourinho in vista di una seconda parte di stagione che si preannuncia assolutamente densa di impegni. In attesa di sciogliere il nodo Karsdorp, il GM giallorosso sta sondando varie piste anche in mediana, alla ricerca dell’occasione propizia. Nelle ultime settimane è ritornato in auge anche il profilo di Davide Frattesi.

Calciomercato Roma, intrigo Frattesi: l’annuncio di Carnevali

Con il Sassuolo, però, non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo. Anzi, le parti sono ancora piuttosto distanti. La pista si è andata raffreddando nel corso degli ultimi giorni. La fase di stallo, infatti, è da ricondurre alla discrepanza che intercorre nella valutazione di quelle eventuali contropartite tecniche che la Roma sarebbe disposta ad inserire per abbassare la parte cash, al netto delle percentuale legata alla futura rivendita già da scontare.

AI microfoni di Sky l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato delle dichiarazioni proprio in merito al possibile addio di Frattesi. Ecco quanto dichiarato: “Gennaio è un mese lungo. Non solo Frattesi: ci sono anche altri calciatori per i quali abbiamo ricevuto delle richieste. Il nostro obiettivo è quello di mantenere l’organico così come è fino al resto della stagione. Siamo convinti di una buona squadra, con giocatori importanti. La nostra attenzione è rivolta più alle uscite che alle entrate, ma in questo momento occorre soprattutto fare punti.”