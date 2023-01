Calciomercato Roma, irruzione Conte : 23 milioni subito

Calciomercato Roma, Conte piomba sul giocatore e fa tremare i giallorossi, il club londinese prepara l’offerta per “strapparlo” a Pinto.

Tiago Pinto non si ferma mai ed è sempre al lavoro per cercare di consegnare a Mourinho una rosa che può davvero lottare per le prime quattro posizioni. Il processo di crescita della società passa inevitabilmente attraverso il mercato, ecco perché l’allenatore spinge con così tanta insistenza sotto questo aspetto.

In estate nonostante la spesa fosse di “soli” 7 milioni sono arrivati nomi importanti come appunto Wijnaldum e Dybala, ma potrebbe non essere sufficiente per riportare la Roma a giocarsi la coppa dalle grandi orecchie, complici anche gli infortuni.

L’argentino, sebbene abbia sempre fatto la differenza, ha avuto dei problemi fisici, cosa che gli ha fatto saltare parecchie partite, mentre il centrocampista olandese è sceso in campo in una sola occasione dall’inizio di questo campionato.

Per dare una scossa alla stagione il mercato potrebbe giocare un ruolo chiave, tuttavia i giallorossi devono già guardarsi le spalle dal Tottenham di Conte, che ha messo gli occhi proprio sul pupillo giallorosso.

Calciomercato Roma, il Tottenham di Conte piomba sul giocatore

Tra i vari nomi sul taccuino di Pinto c’è quello del difensore Piero Hincapie, classe 2002 in forza al Leverkusen. Il calciatore ha brillato durante il mondiale in Qatar ed ha attirato l’attenzione di parecchi club d’Europa che hanno chiesto informazioni al Bayer riguardo il costo del cartellino.

Sulle tracce del giovane talento sudamericano c’è anche la Roma che ha deciso di cominciare a guardarsi intorno per cautelarsi e non farsi trovare impreparata nel caso di addio di Chris Smalling, per il quale sono emersi dei problemi in chiave rinnovo.

La Roma come anticipato non è l’unico club che sta seguendo il difensore, su di lui infatti si sta facendo sempre più insistente il pressing del Tottenham di Conte, che sarebbe pronto ad investire ben 23 milioni di euro per accaparrarsi il suo cartellino.

Secondo quanto riportato dal Sun gli inglesi acquisterebbero il calciatore, che resterebbe in prestito in Germania fino alla fine della stagione per poi unirsi al Tottenham in estate, cosa che gli garantirebbe anche di continuare a giocare, crescere ed acquisire sicurezza.

La Roma è dunque avvisata, le rivali fanno sul serio e nel caso si voglia tentare l’affondo c’è bisogno di un’offerta importante, offerta che però al momento non è alla portata delle casse giallorosse.