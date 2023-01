Calciomercato Roma, Juventus ko: il colpaccio a zero prende quota

Calciomercato Roma, Juventus ko e colpo a zero in quota. Il futuro sembra essere sempre più chiaro dopo mesi di discussioni e grande attenzione mediatica.

In casa giallorossa sono certamente numerose le questioni da attenzionare, da tanti punti di vista. Basti pensare allo scenario Karsdorp, ad oggi non ancora del tutto rientrato e rappresentante anzi una vera e propria priorità ai piani alti di Trigoria, per motivi tecnici e tattici ma anche economici.

Quanto accaduto con il difensore olandese è ormai cosa nota a tutti, così come lo stesso futuro sembra essere ormai segnato. I segnali di distensione giunti in Portogallo durante la tournee avevano dato qualche speranza alla piazza e alla stessa società, che non avrebbe assolutamente disdegnato un felice epilogo per uno scenario che complica non poco l’organizzazione del club.

Tiago sa infatti bene di dover limare e curare tutta una serie di aspetti e una variabile come quella relativa al futuro dell’ex Feyenoord non aiuta certamente il suo operato, anche alla luce della fermezza della linea imposta dai Friedkin. Questi ultimi lasceranno via Rick solo al fronte delle giuste condizioni economiche e che ne garantiscano un addio sicuro.

Calciomercato Roma, Zaha prende quota: Juventus verso il KO

Certamente nelle prossime settimane si capirà qualcosa in più: il tempo stringe e tutti quanti vogliono chiarezza per una situazione che dovrà essere affrontata al fine di trovare una via di uscita che accontenti tutti. Questo anche alla luce delle tante altre priorità che interessano il mondo Roma.

Per il momento, come emerso anche dalla dialettica a distanza tra Pinto e Mourinho, in quel di Trigoria non sembrano intenzionati ad abbracciare nuovi giocatori, considerando Solbakken come necessario per rimpolpare la rosa, oltre che al rientrante Wijnaldum. Questo non ha comunque cancellato l’attenzione per scenari a più lunga gittata, soprattutto per l’estate.

Dopo le voci dello scorso calciomercato, infatti, si stanno nuovamente infittendo i rumors circa la possibilità di vedere Wilfred Zaha approdare in Serie A. Nulla di concreto, per ora, se non accostamenti a nobili realtà come la Roma e la Juventus. Da tale punto di vista, non deve però sfuggire quanto emerso dal Goldbet. Il sito di scommesse riporta infatti le quote delle possibili nuove squadre cui potrebbe approdare l’attaccante del Crystal Palace.

Gli scenari più in voga restano quelli legati ad un possibile approdo ad una squadra londinese, con conseguente permanenza del giocatore in Premier League, laddove piace non poco all’Arsenal. Anche la Roma presente nel corpus delle quotate per prenderlo a zero in estate mentre significativa sembrerebbe essere l’assenza della Juventus.