Roma-Fiorentina, le formazioni UFFICIALI: la decisione su Pellegrini

Formazioni ufficiali Roma-Fiorentina: di seguito le scelte di José Mourinho e Vincenzo Italiano per la delicata quanto affascinante sfida di questa sera.

A chiosare una domenica calcistica ricca di emozioni, non solo legate alle gare della Serie A, sarà una classica del nostro campionato, rappresentante un importante banco di prova per entrambe e, in particolar modo, una delle partite più suggestive di questo turno. Sovente abbiamo evidenziato come questa fase possa essere ricca di indicazioni, da tanti punti di vista e non solo in casa giallorossa.

Qui c’è la consapevolezza di dover continuare a seguire un felice rosso catalizzato lo scorso 4 gennaio e proseguito poi con i buoni risultati che ne sono derivati. Certo, alcuni hanno iniziato a storcere il naso anche di fronte all’ennesima vittoria di misura contro il Genoa o, non paghi della bella reazione di San Siro, hanno evidenziato i grandi limiti palesati da una squadra “fortunata” ad agguantare nei minuti finali il pareggio contro il Milan.

Roma-Fiorentina, le scelte ufficiali di Mourinho e Italiano

Giusto che ognuno esprima la propria visione e posizione, alla luce di una democrazia che da sempre (e per fortuna) contraddistingue anche il mondo del calcio. Questa non deve però far passare in secondo piano quella che è la concretezza dei fatti che attualmente ci restituisce un’importante consapevolezza.

La Roma, nonostante i limiti e le difficoltà, si trova infatti in piena corsa Champions e, dunque, in una regione di classifica satura quanto densa e corta, contraddistinta dalla presenza delle non poche rivali destinate a contendersi anche con José Mourinho un piazzamento in Champions League. Importanti indicatori, come dicevamo, potrebbero essere i risultati del prossimo periodo, a partire dal secondo delicato impegno del 2023 dopo quello contro gli uomini di Pioli.

La compagine di Italiano rappresenta certamente un’insidia importante per qualità e momento di forma, anche alla luce dei risultati non sempre felicissimi del passato più e meno recente. A ciò si aggiungano anche alcune nobili assenze, quali quella di Roger Ibanez per squalifica e quella di Nicolò Zaniolo per una gastroenterite. A quest’ultime, José proverà ad ovviare come segue: queste, infatti, le scelte ufficiali per i 90 minuti contro i toscani. Confermato dopo Roma-Genoa Edoardo Bove a centrocampo, così come Lorenzo Pellegrini dopo la sostituzione all’intervallo in occasione della medesima sfida di Coppa Italia.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Bonaventira, Kouamé; Jovic