Probabili formazioni Roma-Fiorentina: dove vedere il match in Tv e Streaming

La Roma affronta la Fiorentina in un match fondamentale per gli obiettivi giallorossi: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Potrebbe essere la giornata della svolta quella di oggi per la Roma. I giallorossi questa sera allo Stadio Olimpico affronteranno la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che nell’ultimo periodo è stata colpita da diversi infortuni. Conquistare i tre punti per la squadra di Mourinho sarà fondamentale per inseguire l’obiettivo Champions League. Infatti in caso di vittoria la Roma si porterebbe a tre punti dal quarto posto e a quattro punti dal secondo.

Dunque un match fondamentale che la Roma non potrà sbagliare, ancora una volta davanti a oltre 60 mila tifosi e sotto gli occhi del presidente Dan Friedkin che sarà presente in tribuna. Il match come sempre sarà visibile su Dazn, tramite Smart Tv o in streaming su tutti i dispositivi mobili e Pc. L’applicazione di Dazn è disponibile anche sul dispositivo di Sky Q.

Roma-Fiorentina, le probabili formazioni: dubbio Pellegrini, Zaniolo rischia

Ci sarà bisogno della migliore Roma per battere una Fiorentina assetata di punti dopo la vittoria di rigore contro il Sassuolo. José Mourinho dovrà fare a meno di Roger Ibanez, squalificato per somma di ammonizioni e in attacco ci sono diversi dubbi che affliggono lo ‘Special One’.

Secondo le probabili formazioni del ‘Corriere dello Sport’, la Roma dovrebbe scendere in campo con il solito 3-4-1-2. Tra i pali confermato Rui Patricio, con la difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Kumbulla, con quest’ultimo in ballottaggio con Vina per il lato sinistro. A centrocampo dovrebbero agire Cristante e Pellegrini, col capitano che sembra aver recuperato dal problema col Genoa. Sulle corsie esterne invece torna Celik a destra, con Zalewski che ritorna sulla fascia sinistra. In attacco Dybala, Zaniolo e Abraham. Il numero 22 però sembrerebbe essere a rischio per il nervosismo dimostrato negli ultimi tempi. Dunque Mourinho scioglierà questo dubbio solo questa mattina, quando comunicherà alla squadra chi scenderà in campo dal primo minuto.

Probabili formazioni:

Roma: Rui Patricio, Celik, Mancini, Smalling, Kumbulla, Zalewski, Cristante, Pellegrini, Zaniolo, Dybala, Abraham.

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Duncan, Bonaventura, Ikone, Kouame, Jovic.