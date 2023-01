Voti Roma-Fiorentina 2-0, goduria Dybala: Abraham protagonista – Highlights

Roma-Fiorentina, la squadra giallorossa supera in scioltezza la delicata sfida dello stadio Olimpico. Ecco i nostri voti del posticipo della diciottesima di Serie A.

Il campionato italiano si appresta ad arrivare al giro di boa. La Roma riesce a trovare continuità di risultati, liquidando la pratica Fiorentina. La squadra giallorossa si è imposta per due reti a zero contro la squadra toscana, allenata da Vincenzo Italiano. Ecco la sintesi ed i nostri voti del posticipo che ha visto vincere la squadra giallorossa. Paulo Dybala continua a rubare la scena davanti al pubblico giallorosso.

La Roma risponde presente alla corsa Champions League in Serie A. La squadra giallorossa trova continuità di risultati allo stadio Olimpico. I giallorossi si sbarazzano in agilità della pratica Fiorentina, con la squadra viola che rimane in dieci dopo appena 24 minuti. L’espulsione di Dodò ha costretto la squadra allenata da Vincenzo Italiano a cambiare piani. La Roma è stata spietata a sfruttare gli spazi che si son creati in attacco, con un tandem Abraham-Zaniolo che ha scatenato lo stadio Olimpico.

Voti Roma-Fiorentina 2-0, Dybala da impazzire: Abraham ancora protagonista

La punta inglese ha confezionato sue assist al bacio all’attaccante argentino. Paulo Dybala torna ancora decisivo, dopo il gol vittoria messo a segno contro il Genoa negli ottavi di Coppa Italia. La “Joya” ha timbrato il cartellino al 40esimo ed all’82esimo minuto di gioco, sfruttando al meglio gli assist del numero 9 della Roma.

Ancora decisivo Tammy Abraham, che ha confezionato due assist al bacio per Paulo Dybala. Positivo anche l’impatto di Edoardo Bove, alla prima da titolare in Serie A. Sugli scudi anche Nicola Zalewski, che ha procurato l’espulsione di Dodò. Il cartellino rosso del terzino brasiliano ha messo la gara totalmente in discesa per i ragazzi allenati da José Mourinho.

ROMA: Rui Patricio 7; Mancini 6.5, Smalling 6.5, Kumbulla 6.5; Celik 6, Cristante 6, Bove 6 (66° Matic 6), Zalewski 7 (66° Spinazzola 6); Dybala 8.5 ( 88° Belotti sv), Pellegrini 6 ( 74° Tahirovic 6); Abraham 7.5 ( 88° Solbakken sv).

Ecco la video sintesi della vittoria giallorossa allo stadio Olimpico: