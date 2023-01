Calciomercato Roma, addio scambio: arriva l’annuncio

Il futuro dell’attaccante è pronto a cambiare in questo calciomercato invernale: l’agente in diretta blocca tutto e svela la verità

Il calciomercato invernale si appresta ad entrare nelle ultime due settimane di apertura, dove bisognerà accelerare le pratiche per riuscire a mettere a segno colpi in entrata e in uscita. La Roma, dopo un inizio 2023 perfetto al momento, con tre vittorie e un pareggio in casa del Milan, continua a basare la sua campagna trasferimenti sulle uscite, per via soprattutto dei paletti imposti dall’Uefa.

Tra i giocatori accostati ai giallorossi c’è anche Memphis Depay. L’attaccante del Barcellona è in uscita dal club spagnolo, ma nelle ultime settimane il suo nome è stato legato all’Inter. Infatti si è parlato molto di un possibile scambio con Correa. A svelare la verità sulla trattativa tra i due club è proprio l’agente dell’olandese in diretta.

Futuro Depay, l’agente Ledure svela in diretta: “Non c’è niente in corso”

Tra Memphis Depay e il Barcellona potrebbe ancora non essere finita del tutto. L’attaccante olandese è un esubero per il club catalano, nonostante Xavi continui ad utilizzarlo in alcune occasioni. Il suo contratto con gli spagnoli scadrà a fine stagione, ma cederlo adesso significherebbe provare un minimo a monetizzare la sua uscita.

A Memphis Depay sono state accostate diverse squadre, tra cui anche la Roma. In particolare negli ultimi giorni si è parlato di un possibile scambio con Joaquin Correa, attaccante dell’Inter che sarebbe una seconda scelta per Inzaghi e che continua a non convincere. A svelare la verità sulla trattativa è l’agente di Depay, Ledure, che in diretta ai microfoni di Calciomercato.it ha svelato: “Posso confermare che non c’è niente in corso”. Dunque per ora lo scambio tra Depay e Correa ancora non sarebbe pronto a prendere il volo. Quindi il futuro dell’attaccante olandese ancora una volta è tutto da decidere, con lo spazio nelle gerarchie di Xavi che continua a essere limitato e il contratto che è sempre più vicino alla scadenza. Vedremo se da qui a fine mese potrebbero cambiare le cose.