Calciomercato Roma, il gioiellino ha fatto colpo: assalto dalla Premier

In casa Roma ci sono diversi talenti importanti e uno di questi attira l’attenzione di un top club europeo: assalto dalla Premier League

Il 2023 della Roma continua a suon di vittorie. Ieri sera contro la Fiorentina è arrivato il terzo successo nelle prime quattro partite giocate dall’inizio dell’anno nuovo. I giallorossi ora vedono più vicina la zona Champions League e sono a quattro punti dal secondo posto, in una classifica molto compatta dal secondo al settimo.

Nel frattempo José Mourinho continua a puntare molto sui giovani, come dimostrato ieri con Bove e Tahirovic, due fiori all’occhiello della gioventù giallorossa. Proprio un giovanissimo giocatore della Roma sembrerebbe finire sotto i riflettori per il suo importante rendimento. Dalla Premier League un top club ha iniziato a osservarlo con interesse, facendo scattare l’allarme in casa Roma.

Calciomercato Roma, Di Nunzio nel mirino del Manchester United

La Roma continua a puntare forte sui giovani e José Mourinho è molto bravo a sfruttarne le capacità anche in prima squadra per farli crescere nel migliore dei modi. Non a caso la Primavera giallorossa continua a esser prima in campionato da inizio stagione.

Proprio un giovane giallorosso sembrerebbe essere finito nel mirino di un top club di Premier League. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Gazzettaregionale.it’, Alessandro Di Nunzio, centrocampista classe 2007, sembrerebbe essere finito sotto i riflettori del Manchester United. Entrato anche nel giro della Nazionale italiana, Di Nunzio è uno dei talenti più promettenti dell’Under 16 della Roma. L’interesse del Manchester United ovviamente fa scattare il campanello d’allarme in casa Roma, ma al momento con il club di Premier League ancora non ci sarebbe una vera e propria trattativa. Ennesimo giovane giallorosso dunque che con le sue prestazioni e la sua crescita attira l’attenzione di importanti club in giro per l’Europa. Ma per il momento la Roma se lo tiene stretto in prospettiva futura.