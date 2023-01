Calciomercato Roma e Juventus, pagano la clausola: l’agente è a Londra

Calciomercato Roma e Juventus, l’agente è già in Inghilterra e attende l’offerta giusta. Assalto immediato e addio per 10 milioni di euro. Clausola pagata

Probabilmente è l’elemento più cercato in questa sessione di mercato. Dal nulla, così, “de botto” come direbbe qualcuno. Un diciottenne che piace a tutti. Un diciottenne che dopo un inizio di stagione esaltante piace a mezza Europa.

Inizialmente, lo stesso, era stato accostato solamente alla Roma e alla Juventus, in Italia. Ma giorno dopo giorno spuntava un altro club pronto a prenderlo. Ora, in tutto marasma, secondo le informazioni riportate da footballinsider247, anche il Manchester United si è unico alla corsa per Ivan Fresneda, esterno destro del Valladolid di Ronaldo. E il Fenomeno fiuta l’affare, quello grosso, visto che potrebbe portare diversi milioni di euro nelle casse del club.

Ma andiamo con ordine, perché su Fresneda, come detto, ci sono anche altri club. Il Real Madrid e il Barcellona in Spagna, ad esempio, e il Newcastle in Premier League. Senza dimenticare inoltre che, al di là della Manica, anche l’Arsenal di Arteta, in piena corsa per la vittoria finale del campionato, lo vorrebbe prendere. Secondo le informazioni odierne, e riportate appunto dal sito inglese, Fresneda potrebbe muoversi anche in questa sessione di mercato per 10 milioni di euro. Una clausola che si potrebbe attivare solamente in questo mese, a quanto pare.

Calciomercato Roma e Juventus, Fresneda allo United

Più volte comunque nel corso delle ultime settimane si è parlato di una clausola rescissoria di 20 milioni che al raggiungimento di un certo numero di presenze in questa stagione potrebbe anche schizzare a 35 milioni di euro.

Soldi veri, e anche tanti, per un giovane che solamente dall’inizio della stagione si è messo in mostra. Certo, dalla sua parte, ha anche la benedizioni del proprio allenatore che ha sottolineato in una conferenza stampa di inizio stagione che chi prende “Fresneda prende il futuro”. Ed è questo che stimola molti club, il fatto di poter prendere un giocatore che per molti anni, qualora riuscisse a mantenere questi livelli, potrebbe garantire prestazioni importanti.

Insomma, l’asta internazionale è scattata e il Manchester United sembra pronto a fare sul serio. Già in questa sessione di mercato. Un’asta alla quale, qualora i Red Devils non riuscissero a piazzare il colpo adesso, potrebbero partecipare anche Juventus e Roma forse. Ma davanti ai ai “big money” della Premier League c’è sempre poco da fare. Purtroppo.