Calciomercato Roma, Chelsea oversize: Mourinho drizza le antenne

Grazie alla bella vittoria sulla Fiorentina la Roma è tornata in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. L’allenatore José Mourinho sarebbe ben felice di accogliere nuovi rinforzi per aumentare le possibilità di chiudere il campionato almeno al quarto posto, ma è ben consapevole delle attuali difficoltà e lo ha detto anche a margine della partita contro i viola. “Noi non possiamo prendere Mudryk a 100 milioni”, ha dichiarato lo Special One facendo riferimento al Chelsea.

