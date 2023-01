Calciomercato, domino lampo Juve-Roma: 30 milioni e doppio sì

Calciomercato Roma, l’intreccio con la Juventus ed i possibili risvolti a stretto giro di posta: il dado è tratto, offerta imminente.

Dopo la rimonta a San Siro contro il Milan e la qualificazione ai quarti di Coppa Italia a discapito del Genoa, la Roma di José Mourinho era attesa da una vera e propria prova del nove in casa contro la Fiorentina. Al termine di una gara condotta con diligenza ed intelligenza tattica, i giallorossi sono riusciti ad imporsi con relativa agilità con un rotondo 2-0.

La compagine di José Mourinho ha dunque rilanciato in maniera importante le proprie ambizioni europee. Trascinata da un Dybala che definire in versione deluxe sarebbe solo un eufemismo, i capitolini si sono gettate alle spalle il periodo no, con il quale avevano chiuso il 2022. La sessione invernale di calciomercato, però, potrebbe schiudere occasioni interessanti per i giallorossi, con Tiago Pinto che vuole puntellare l’organico con innesti di qualità. Uno dei nodi da provare a sciogliere in tempi relativamente brevi è sicuramente quello legato alle corsie esterne. Le voci riguardanti un possibile addio di Karsdorp, fino a questo momento, non hanno portato a sbocchi concreti. Tuttavia, la Roma potrebbe essere indirettamente coinvolto in un domino dal respiro internazionale.

Calciomercato Roma, da Malo Gusto a Fresneda: cosa cambia per la Juventus e per Pinto

Stando a quanto riferito da footmercato.net, infatti, il Newcastle avrebbe messo seriamente gli occhi su Malo Gusto, laterale destro in forza al Lione. Il francese, messosi in luce a suon di prestazioni importanti, aveva calamitato l’interesse di diverse big, tra cui Juventus, Bayern Monaco e Real Madrid. I Magpies, però, sarebbero pronti a far saltare il banco con un’offerta a stretto giro di posta, per provare a bruciare la concorrenza.

Laddove si dovesse concretizzare il blitz dei bianconeri di Inghilterra, si potrebbero creare scenari interessanti. La Juventus, infatti, a quel punto sarebbe costretta a virare su altri obiettivi per puntellare la corsia destra. Non è da escludere, a quel punto, che la “Vecchia Signora” possa rifarsi sotto anche per Karsdorp, che però la Roma non è disposta a cedere con la formula del prestito. L’intreccio Juve-Roma non è finito qui, anche perché Cherubini monitora con attenzione anche Fresneda, da tempo nei dossier di Pinto. Interessante, poi, è lo scenario che riguarda il Real Madrid: anche i Blancos, infatti, sono alla ricerca di un rinforzo per la corsia destra, con il futuro di Odriozola ormai segnato. Tessere di un mosaico ancora tutto da comporre. Vi terremo aggiornati.