Calciomercato Roma, un jolly per il Bayern: Milan e Juve spiazzate

Calciomercato Roma, un jolly per il Bayern Monaco che ha già presentato un’offerta. Spiazzate anche Milan e Juventus

Ha già in mano un’offerta per la prossima stagione. Che potrebbe essere ben difficile da rifiutare. Il colpo a zero, insomma, per le italiane, si fa sempre più complicato, visto che il suo profilo era stato accostato anche alla Roma, alla Juventus e pure al Milan.

Ma non sembra poter essere in Italia il futuro del difensore del Real Madrid Nacho. In scadenza di contratto con i madrileni alla fine della stagione, l’esterno destro di Ancelotti dovrebbe salutare la Casa Blanca alla fine di questa annata per iniziare una nuova avventura. Lui qualche offerta l’ha già rifiutata, soprattutto dalla MLS: si sente ancora un giocatore importante a quanto pare la pensa come lui anche il Bayern Monaco. Sì, i bavaresi, secondo quanto riportato da OkDiario, avrebbero messo sul piatto un’offerta importante per il calciatore. Che ovviamente e anche giustamente la starebbe tenendo in considerazione. Il Bayern inoltre è alle prese anche con il possibile addio di Pavard, che dopo diverse stagioni cambierà aria. E Nacho sembra essere un’occasione importante. Un jolly che può giocare anche nel cuore della retroguardia e anche a sinistra. Insomma, un tuttofare, uno di quelli che di solito, gli allenatori, vogliono avere dentro la propria rosa.

Calciomercato Roma, offerta del Bayern per Nacho

L’esterno spagnolo è cresciuto nel Real Madrid e dal 2013 è in pianta stabile in prima squadra. Ma negli ultimi anni le sue occasioni sono state sempre meno frequenti e anche quest’anno per il momento ha collezionato solamente 7 presenze in Liga e 4 in Champions League. Un bottino misero.

Poche apparizioni nonostante quelli che sono stati i problemi del Real sulla corsi mancina: sì perché a turno gli uomini a disposizione del tecnico italiano si sono infortunati tutti. Insomma, senza girarci intorno, Carletto non lo vede e il via libera praticamente è già stato dato dalla dirigenza che non sembra avere l’intenzione di mettere sul piatto un rinnovo contrattuale. Nacho, 32 anni, al momento ha un valore di mercato di 5 milioni di euro secondo transfermarket, una cifra nemmeno proibitiva. Ma ovviamente il fatto di potersi muovere a parametro zero lo ha fatto mettere nel mirino anche di diversi club italiani che al momento appaiono indietro in questa possibile operazione. Il colpo di coda tedesco potrebbe fare la differenza.