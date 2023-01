Calciomercato Roma, Mourinho blocca tutto: no a Tiago Pinto

Calciomercato Roma, Mourinho blocca tutto: Pinto si adegua al volere dello Special One e respinge tutte le richieste

La Roma per muoversi in entrata, anche per via degli accordi presi con la UEFA, deve prima cedere. E di giocatori che hanno avuto delle richieste ce ne stanno. Ma a quanto pare non sono quelli nella lista degli addii. Mourinho, infatti, avrebbe bloccato tutto.

Se Tiago Pinto sta trovando delle difficoltà nel cedere Shomurodov e Karsdorp – per il primo si tratta ad oltranza con il Torino e c’è anche l’interesse del Valladolid – il gm portoghese non avrebbe avuto probabilmente problemi nel piazzare tre elementi giovani. Secondo il Messaggero in edicola questa mattina sarebbero arrivate diverse richieste per Bove, Volpato e Tahirovic, sia dall’Italia che dall’estero, ma lo Special One ha messo un veto alla loro cessione. Non si muovono da Trigoria.

Calciomercato Roma, Pinto bloccato

Per il tecnico portoghese i tre ragazzi cresciuti nel vivaio e che ormai sono in pianta stabile in Prima Squadra sarebbero fondamentali. E allora nessun addio. I tre continueranno a lavorare agli ordini di Mourinho anche in questa seconda parte di stagione, con una Roma in piena corsa per un piazzamento alla prossima Champions League.

Sappiamo benissimo che sono altri gli elementi da cedere. I due citati prima ad esempio, che non rientrano in nessun modo in quelli che sono i piani né del tecnico e nemmeno della società giallorossa. Karsdorp addirittura ormai è un separato in casa e non viene nemmeno convocato, ma le richieste di Pinto – e l’ingaggio dell’olandese – fino ad ora hanno allontanato tutti quei club che avevano cercato di richiedere informazioni. In questo modo sarà difficile piazzarlo, ma la speranza come al solito è l’ultima a morire. Un poco di tempo rimane anche se poi sarebbe sicuramente difficile riuscire a trovare un sostituto.