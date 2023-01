Calciomercato Roma, addio Zaniolo a gennaio: “Non è soddisfatto”

Calciomercato Roma, addio Zaniolo in estate e big di Serie A pronte all’assalto. Il futuro del 22 di Mourinho diviene un tabù sempre più suggestivo e intrigante.

Come più volte sottolineato, ci sono tanti nodi da risolvere in questa fase all’ombra di un Colosseo sotto la cui egida, meno di un anno fa, una città intera si radunava per festeggiare un trofeo (europeo perlopiù) che finalmente aveva permesso di migliorare una bacheca rimasta chiusa per troppo tempo.

Al di là del fascino e della bellezza dei festeggiamenti, la Conference League sembrava poter rappresentare certamente un importantissimo punto di partenza all’interno del progetto catalizzato esattamente dodici mesi prima con l’annuncio di José Mourinho in un quasi anonimo mese di maggio.

Tra i protagonisti principali dei festeggiamenti, come ricorderete, ci fu proprio quel Nicolò Zaniolo che chiosò nel migliore dei modi una stagione non felicissima e, più in generale, una parentesi di carriera ricca di ricadute, problemi, gossip e quanto necessario a depauperarne tenuta fisica e mentale.

Calciomercato Roma, addio Zaniolo tra gennaio e l’estate: “80% di possibilità”

Il primo anno di Nicolò sotto la protezione di Mourinho, in termini numerici, non è stato certamente tra i più felici. C’è però da ricordare come il casse ’99 fosse reduce dal doppio infortunio e, più in generale, chiamato dalla ricerca di uno stato di forma e di familiarizzazione con campo e compagni non rivelatasi subito immediata.

Ciò giustifica dunque le elevate aspettative generate nei suoi confronti nel corso di questi mesi e, dunque, di una stagione che aveva all’inizio il sapore di una seconda consacrazione dopo quella dello scorso anno. Fino a questo momento, Zaniolo non ha però brillato e su di lui sono ancora vivissime le tante voci e suggestioni di mercato legate alla sua situazione contrattuale.

A fare chiarezza sul suo futuro è stato in queste ore Enrico Camelio, così espressosi ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it. Tanti i punti toccati sulla Roma e sul 22 di Mourinho. Di seguito i momenti salienti. “In un attimo può cambiare tutto ma possiamo dire che all’80% lasci la Roma in estate. Se arrivasse un’offerta giusta, ci sarebbe una possibilità di vederlo lasciare la Capitale già a gennaio, purché tutte le parti siano d’accordo. Anche il giocatore non è del tutto soddisfatto da un punto di vista tattico. Il Milan e il Tottenham potrebbero farci un pensiero in estate: vista la scadenza nel 2024 il prezzo giusto sarebbe quello di circa 25 milioni di euro“.