All in Mourinho: il tris per restare alla Roma

All in Mourinho: ecco il tris che il portoghese vorrebbe per restare alla Roma anche la prossima stagione. E cambia anche il ruolo

Si è parlato molto del futuro di Mourinho alla Roma. Le discrepanze di vedute sul mercato, nell’ultimo periodo soprattutto, hanno fatto suonare il campanello d’allarme dentro la società giallorossa.

Nella giornata di ieri, inoltre, si è pure parlato di quello che potrebbe essere il ruolo dello Special One la prossima stagione: vale a dire quello di manager all’inglese, con pieni poteri non solo dentro lo spogliatoio ma anche sul mercato. Mourinho vorrebbe indirizzare le scelte societarie giallorosse sugli uomini da portare dentro Trigoria. Questo potrebbe essere sicuramente un passaggio cruciale nei prossimi mesi, quelli che dovranno anche fare chiarezza sul futuro dell’attuale allenatore giallorosso. Che per ora ha anche rifiutato le offerte che gli sono arrivate dalla nazionale portoghese: pensa solamente alla sua attuale squadra, com’è giusto che sia.

All in Mourinho, i tre nomi per rimanere

Il quotidiano free Leggo, inoltre, questa mattina, svela quali sarebbero i tre nomi che potrebbero accontentare Mou per la prossima stagione. Un innesto per reparto vorrebbe lo Special One. Con gli obiettivi che sarebbero già stati definiti.

In difesa si parla di Schuurs del Torino. In mezzo al campo il nome è quello di Amrabat della Fiorentina – con il quale, Mou, dopo la gara di domenica ha avuto un colloquio in mezzo al campo rigorosamente con la mano davanti la bocca – e infine Zaha del Crystal Palace in attacco. Quest’ultimo va in scadenza, ed è per questo che molti club già lo hanno messo nel mirino. Ma la Roma lo corteggia da molto tempo e allora potrebbe anche essere avanti. Certo, molto se non tutto passa dalla possibile qualificazione alla Champions League. Vero obiettivo stagionale.