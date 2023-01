Calciomercato Roma, annuncio ufficiale del Torino su Shomurodov

Calciomercato Roma, il direttore sportivo del Torino, Vignati, ha parlato dell’operazione che dovrebbe portare l’uzbeko alla corte di Juric. Le sue parole

Tiago Pinto da ieri è a Milano per cercare di chiudere qualche operazione in uscita. Questo è l’obiettivo primario del gm portoghese nella sua trasferta milanese, anche se non sarà facile riuscirci. La trattativa più calda, sotto questo aspetto, senza dubbio, è quella che vede Shomurodov: col Torino c’è stato un incontro proprio in queste ore.

A parlare, alla fine del faccia a faccia, ci ha pensato il direttore sportivo dei granata Davide Vignati, che è stato intercettato da Sky Sport. Il dirigente della società del presidente Cairo ha svelato quali sono stati i temi trattati in quello che probabilmente è stato il primo di una serie di incontri. Che Pinto spera possano portare alla fumata bianca.

Calciomercato Roma, le parole di Vignati

La situazione fino al momento è stata bloccata dalla formula: la Roma vorrebbe l’obbligo di riscatto, il Torino vorrebbe invece un diritto, senza essere costretto alla fine della stagione di comprare il cartellino del giocatore. Lo snodo cruciale, almeno per quello che è venuto fuori fino al momento, è stato questo. Anche se le parole di Vignati aprono altri dubbi.

“Abbiamo fatto il punto della situazione, con Tiago Pinto c’è un ottimo rapporto e si sta valutando con grande serenità. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni settimane”. A specifica domanda poi se il nodo da sciogliere è effettivamente quello della formula, Vignati ha risposto così: “Non è che manchi una cosa, si è parlato di tante situazioni compresa quella di Eldor, però noi siamo in una fase di riflessione e loro comunque hanno tanti paletti sul fair play finanziario, da quanto mi dice Pinto”. Operazione quindi tutt’altro che delineata. Ma il tempo stringe e la Roma fino al momento non è riuscita a piazzare nessuno. Anche se le trattative in piedi sono tante.