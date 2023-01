Calciomercato Inter e Roma, scontro diretto con il club: rottura ufficiale

Calciomercato Roma, la rottura è definitiva: non si è presentato all’ultimo allenamento. Il giallo si infittisce: cosa è successo.

A caccia di occasioni. Così Tiago Pinto si sta affacciando ad una sessione di calciomercato nella quale i giallorossi vogliono capitalizzare quelle occasioni con cui rimpolpare l’organico a disposizione di José Mourinho.

Sotto questo punto di vista occhio alle possibili mosse in attacco, con il reparto offensivo che potrebbe schiudere interessanti opportunità a stretto giro di posta. Con la cessione di Eldor Shomurodov che nelle ultime ore sta prendendo quota in maniera importante, infatti, il GM della Roma potrebbe entrare nell’ordine di idee di affondare il colpo per un altro attaccante. Chiaramente sono esclusi investimenti esosi sia in termini di cartellino che di ingaggio. Discorsi che hanno influito in maniera determinante in occasione dei contatti (diretti od indiretti) che ci sono stati sul fronte Depay, al centro di molti rumours nelle ultime ore.

Calciomercato Roma, Depay non si è presentato all’ultimo allenamento con il Barça

L’attaccante olandese del Barcellona vuole cambiare aria. Accostato con sempre più insistenza ad Inter ed Atletico Madrid, l’ex attaccante del Lione si è reso protagonista di un gesto che potrebbe cambiare in maniera importante le carte in tavola. Come riferito da AS, infatti, Depay non si è presentato alla seduta di allenamento con i blaugrana in programma mercoledì, tra lo stupore dello staff tecnico e dei suoi compagni. Una scelta che chiaramente non può passare inosservata, e che contribuisce ad alimentare in maniera ancora più clamorosa il caso.

Xavi sarebbe rimasto particolarmente colpito dall’accaduto. La rabbia del tecnico dei catalani sarebbe stata soltanto edulcorata davanti alle telecamere, in occasione dell’ultima conferenza stampa. Salvo clamorosi colpi di scena, a Depay dovrebbe essere comminata una multa, con l’ipotesi relativa al suo addio che prende sempre più quota. L’Atletico guarda con sempre più attenzione l’evolvere della situazione. I Colchoneros potrebbero ingolosire i blaugrana proponendo loro uno scambio con Ferreira Carrasco, ma non si tratta dell’unica opzione sul piatto. La scelta di Depay rappresenta un autentico punto di non ritorno: staremo a vedere quello che succederà.