Calciomercato Roma, rebus da sciogliere: Pinto vuota il sacco

Calciomercato Roma, le parole di Tiago Pinto in merito ad un possibile addio non passano inosservate. L’annuncio del GM.

Con un occhio al campo, ed un altro rivolto inevitabilmente al mercato. In questa duplice prospettiva si inseriscono le mosse della Roma. I giallorossi, infatti, oltre a provare a trovare a trovare una continuità importante in termini di rendimento, stanno monitorando con attenzione anche l’evolvere della sessione invernale di calciomercato.

Il primo paletto da sciogliere è quello relativo ad un nodo che i giallorossi si portano dietro come una spada di Damocle. Si tratta di Rick Karsdorp, per il cui addio non è stato ancora trovato un accordo definitivo. Diverse opzioni sul piatto, ma ancora nulla di concreto. L’opzione più concreta resta sempre quella legata ad un possibile addio a stretto giro di posta, ma al momento non si sono ancora schiuse possibilità concrete sotto questo punto di vista.

Calciomercato Roma, Pinto su Karsdorp: “Non ci sono novità”

La Roma, infatti, valuta l’ex terzino del Feyenoord tra i 10 ed i 12 milioni di euro, e non intende fare sconti. I giallorossi non hanno ancora aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto, e stanno spingendo per provare a trovare il bandolo della matassa con una cessione a titolo definitivo.

Dopo i sondaggi esplorativi provenienti dall’Olanda e dal Belgio, nessun club è arrivato con un’offerta concreta utile a far saltare il banco. La Juventus sembra aver mollato definitivamente la presa, con il Monza che ha invece dirottato le proprie attenzioni altrove, chiudendo in tempi relativamente brevi l’affare Lirola. La partita Karsdorp, insomma, è ancora aperta, e potrebbe riservare delle sorprese importanti nei prossimi giorni, all’approssimarsi della chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato.

Ad ogni modo, intervistato ai microfoni di calciomercato.it, alla domanda di Giorgio Musso relativa ai possibili nuovi scenari sul fronte Karsdorp, il GM della Roma Tiago Pinto ha risposto: “Non ci sono novità“. Staremo a vedere se nei prossimi giorni potranno materializzarsi le condizioni giuste atte a soddisfare le richieste di tutte le parti in causa.