Calciomercato Roma, UFFICIALE: firma fino al 2026

Calciomercato Roma, arriva il rinnovo per l’attaccante giallorosso: annuncio del giocatore e grande novità per la sua carriera.

Da quando è arrivato Mourinho all’ombra del Colosseo, non poche cose sono cambiate all’interno di un ambiente divenuto da tempo stantio e reclamante modifiche ed allontanamenti che permettessero di rompere i legami con il passato, al fine di un rilancio ambizioso quanto importante verso un futuro da scrivere rigorosamente in compagnia di José.

Già quanto accaduto a Tirana lo scorso 25 maggio sembrerebbe poter rappresentare un piccolo ma grande cambiamento, in nome di una vittoria che da tempo mancava e (checche se ne dica) in grado di portare lustro e importanza ad un club che sin da subito ha palesato una progettualità seria quanto attenta. Giusto ribadirlo e ricordarlo, soprattutto in una fase come quella attuale, caratterizzata da un insieme di segnali positivi da parte dei giallorossi ma al contempo anche dalla consapevolezza di dover continuare a lavorare da plurimi punti di vista.

Calciomercato Roma, rinnovo ufficiale in Primavera: l’annuncio di Claudio Cassano

Restando sulle buone novità del recente passato e, in particolar modo, della fase mourinhiana, non si può sottovalutare un aspetto che da tempo sembra ormai contraddistinguere il modus operandi di questa società. Ci riferiamo all’importante attenzione rivolta ai giovani e, più in generale, ai progetti di crescita e consacrazione di questi ultimi.

Pur essendo un filo rosso anche delle gestioni tecniche e societarie precedenti, l’attenzione nei confronti dei più giovani si sta rivelando non poco utile da un punto di vista tecnico ma anche economico, in vista di eventuali e ipotetiche cessioni. Basti pensare ai nomi di Volpato, Bove o Zalewski ma anche alla serietà con la quale Mourinho ha sempre attenzionato quanto accada tra le fila della Primavera giallorossa.

In tale ottica, dunque, non sfugga il rinnovo di Claudio Cassano, attaccante classe 2003 a segno già 9 volte tra campionato e Coppa Italia e convocato da Mou in occasione di Betis-Roma lo scorso ottobre, qualche settimana prima della chiamata dalla Nazionale Italiana Under 20. Cassano ha firmato in queste ore il suo primo contratto da professionista, pubblicando su Instagram le fotografie di rito con didascalia semplice quanto affettuosa: ” Un sogno che continua… orgoglioso di poter rinnovare il mio contratto con questi fantastici colori fino al 2026 […]”