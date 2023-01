Calciomercato Roma, addio Zaniolo a gennaio: il prezzo è giusto

Calciomercato Roma, ultim’ora Sky e addio Zaniolo. Il 22 di Mourinho potrebbe lasciare i giallorossi già a gennaio, la ricostruzione di Di Marzio.

Il nome di Nicolò è da sempre uno di quelli in grado di generare maggiore attenzione e timori, soprattutto alla luce di un’importanza e di un valore da tutti riconosciutigli nonché di una situazione contrattuale che da tempo rischia di mettere la Roma in una posizione scomoda per la gestione del suo futuro.

In questi casi, come sovente accade, la volontà del giocatore, unitamente alle ingerenze e alle visioni dei procuratori possono essere decisive. Giusto però ricordare come il contratto di Nicolò scada nel 2024 e, pur non rappresentando una questione da sottovalutare, le tempistiche sembrerebbero poter sottintendere una gestione più pacata da parte degli addetti ai lavori. Questo almeno da un punto di vista teorico, alla luce di numerosi interessamenti per il classe ’99 e, più in generale, di un’insofferenza che sembra aver contraddistinto il calciatore in diversi momenti della sua breve carriera.

Calciomercato Roma, 35 milioni e addio Zaniolo: le ultime di Sky Sport

Non ci riferiamo ovviamente ai soli infortuni ma, più in generale, ad una serie di momenti non sempre positivi da lui vissuti. Una sorta di rapporto di Odi et amo, sovente condito da rumors e gossip da lui non gestiti proprio in modo nobile, sia che riguardassero la vita privata che quella professionale. Restando unicamente sulle questioni calcistiche e, in particolar modo di mercato, nono sfugga quanto riferito da Gianluca Di Marzio.

Il giornalista di Sky Sport ha infatti in questi minuti parlato del futuro di Nicolò, reduce da una mancata convocazione contro la Fiorentina per problemi intestinali ma, più genericamente, da una fase contraddistinta da un andamento e una resa ben lontane da quelle previste. A detta del su citato, si percepisce in questa fase la possibilità di vedere Zaniolo lasciare la Roma, seppur con la consapevolezza che andrebbe immediatamente sostituito.

Gli scenari intorno al 22 sono numerosi e, pur non registrandosi ancora offerte ufficiali, ci sono interessi da parte della Premier League, laddove si registrano West Ham e il solito Tottenham di Conte. La Roma ha palesato un’apertura, a patto che giunga un’offerta non inferiore ai 35 milioni di euro.