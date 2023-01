Trenta milioni per Zaniolo: mega intreccio in Serie A

Calciomercato Roma, cercano un giocatore con le sue caratteristiche: futuro in Premier League? I motivi della plausibilità dello scenario ( e non solo).

Se è vero che in questa fase ci sono tante questioni da affrontare in casa giallorossa, è altrettanto giusto che all’ombra del Colosseo persistono da tempo plurimi scenari necessitanti di attenzione e che da tempo rappresentano priorità da affrontare con una certa urgenza ai piani alti di Trigoria.

Restando sul presente, le parole di Mourinho post Genoa e quello sguardo quasi glaciale palesato in diversi momenti della sfida con la Fiorentina, sembrano aver sottinteso una forte attenzione di José a quanto stia accadendo in questo momento, seppur con la consapevolezza di dover necessariamente avere delle certezze in vista del futuro.

Si è detto e scritto tanto del rapporto con i Friedkin nonché delle diverse chiavi di lettura che si sarebbero potute adoperare per comprendere il significato di quanto annunciato dal mister circa le parole di Tiago Pinto. Quest’ultimo aveva lasciato intendere come, dal suo punto di vista, la squadra fosse al completo per anelare al quarto posto: emblematico e abbastanza chiara la silente reazione del connazionale nel pre-gara di Roma-Genoa.

Calciomercato Roma, anche il Leicester su Zaniolo? Intrigo tra Premier e Serie A

Come evidenziato, non è però corretto parlare di frizioni vere e proprie o di un deterioramento di un rapporto figurante in passato come ben più idilliaco. Mourinho vuole chiarezza, soprattutto dai Friedkin, in vista di un futuro che circa due anni fa, in quel di Londra, gli era stato prospettato in modo sembrerebbe leggermente diverso.

Solo i prossimi eventi potranno fare chiarezza sulle scelte del club e, dunque, del mister. Per adesso, basti il sapere che ci sono diverse questioni da affrontare, con un grado di priorità diverso e che porta Tiago Pinto al dover costruire una vera e propria gerarchia. In cima a quest’ultima, certamente, potrebbe esserci il futuro di Zaniolo, da tempo tabù alimentato da una situazione contrattuale non proprio semplicissima.

Del suo futuro vi abbiamo parlato non poco e, nelle ultime ore, un certo aiuto era giunto anche dalle parole di Enrico Camelio. A queste si aggiunga però anche la consapevolezza relativa ad uno scenario intrecciantesi con la Serie A e la Premier League. Come emerso dai diversi tentativi del Leicester per arrivare all’esterno della Fiorentina, Nico Gonzalez, le Foxes sono alla ricerca di un attaccante mancino in grado di saper far bene sugli esterni.

Il budget stanziato è di circa 30 milioni di sterline: coerente e in linea con il valore che il 22 sembrerebbe assumere in questa fase. Il suo nome è dunque più che papabile per la squadra anglosassone, attualmente diciassettesima in classifica e, dunque, meno attraente per un calciatore sul quale non sono mai mancate avances inglesi. Soprattutto da parte del Tottenham.