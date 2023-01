Calciomercato Roma, pressing per la doppia firma: Pinto prende nota

Calciomercato Roma, le ultime notizie che trapelano dalla Germania interessano indirettamente anche i giallorossi. Ecco perché.

Nelle ultime uscite stagionali la Roma ha ritrovato quell’impermeabilità difensiva che aveva rappresentato uno dei punti di forza del segmento conclusivo della passata stagione.

Anche contro la Fiorentina i giallorossi hanno rischiato poco e nulla, riuscendo a capitalizzare in maniera perfetta la superiorità numerica. Il discorso si può allargare alle sfide con Bologna e Genoa in Coppa Italia, che certificano in maniera importante gli evidenti segnali di crescita. I prossimi impegni in rapida successione rappresenteranno un vero e proprio banco di prova per la compagine di Mou, uno stress-test attorno al quale evidenziare eventuali svolte. Intanto, però, i discorsi riguardanti i possibili affari in sede di calciomercato continuano a calamitare l’attenzione mediatica.

Calciomercato Roma, la mossa dell’Eintracht e l’intreccio con N’Dicka

Con il futuro di Kumbulla ancora tutto da scrivere ed i discorsi per il rinnovo di Smalling da sistemare, Pinto ha da tempo scandagliato il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti per puntellare la propria difesa. Uno dei nomi finiti con più prepotenza sul taccuino dei giallorossi è quello di Evan N’Dicka, centrale francese in forza all’Eintracht Francoforte, legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2023.

Il club di Francoforte sta spingendo in tutti i modi per provare a pervenire ad un accordo per il prolungamento. La partita, però, è ancora aperta. Sul centrale transalpino hanno infatti messo gli occhi diversi top club, con Barcellona, Psg, Juventus, Inter e United che hanno avuto modo di sondare esplorativamente la situazione. La mossa dell’Eintracht, sotto questo punto di vista, non può essere trascurata. Secondo quanto riportato da Sport1, infatti, nei dossier delle “Aquile” sarebbe finito anche Willian Pacho, difensore ecuadoriano in forza al Royal Antwerpt. L’eventuale innesto di Pacho non sarebbe vista obbligatoriamente come una resa definitiva sul fronte N’Dicka, ma è chiaro che i due discorsi potrebbero non essere disgiunti soprattutto se non dovesse essere trovato un accordo per il rinnovo del difensore francese.