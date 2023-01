Calciomercato Roma, identikit completato: lo ha chiesto Mourinho

Il general manager della Roma Tiago Pinto è partito per Milano dove spera di chiudere in fretta le due operazioni in uscita che al momento bloccano anche ogni possibile entrata: l’esterno destro Rick Karsdorp e l’attaccante Eldor Shomurodov. Se i giallorossi riusciranno a incassare qualcosa dalle due cessioni, Pinto potrebbe anche provare un colpo last minute e accontentare la richiesta fatta da José Mourinho alla fine della partita contro la Fiorentina.

