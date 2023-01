Calciomercato Roma, futuro Zaniolo: “40 milioni e lo portano a Fiumicino”

Il futuro di Nicolò Zaniolo viene annunciato in diretta ai microfoni di Tv Play: “40 milioni e lo portano a Fiumicino”

Continua a essere argomento di grande attualità il futuro di Nicolò Zaniolo. Il contratto con la Roma scadrà il prossimo 2024 e il rinnovo con la Roma è in una fase di stallo da diverso tempo. Inoltre il rendimento in campo del numero 22 non è dei migliori. Nelle ultime partite in particolare Zaniolo è sembrato molto nervoso e irascibile. Mentre il club giallorosso ragiona sul prolungamento del contratto, i club italiani e non solo non restano a guardare.

Infatti Zaniolo continua a essere osservato da diversi club, in particolare Juventus e Milan in Italia. Ma anche dalla Premier League ci sono squadre interessate. Il futuro dell’attaccante della Roma viene svelato in diretta, con la valutazione che basterebbe per convincere la Roma ad accompagnarlo subito all’aeroporto.

Calciomercato Roma, Camelio svela il futuro di Zaniolo: tre squadre sull’attaccante giallorosso

Fino ad ora la stagione di Nicolò Zaniolo non è certamente stata quella che tutti si aspettavano. Dopo il gol di Tirana ci si aspettava un salto in avanti importante da parte del numero 22, che ancora però non è arrivato. Così si torna a parlare con insistenza del rinnovo di contratto e del suo futuro in giallorosso.

Il giornalista Enrico Camelio ai microfoni di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play ha rivelato: “Di Zaniolo all’Arsenal non ci risulta nulla. Se dovesse arrivare un’offerta da 40 milioni la Roma lo porta a Fiumicino. Al momento risultano tre squadre: Milan a giugno, Juventus in scadenza e Tottenham a giugno, ad una cifra che è la metà dell’attuale. Lui ora è pallino più di Conte che di Paratici, che ha qualche dubbio a livello fisico. Al Milan piace più a Maldini che a Massara”. Infine aggiunge anche Giorgio Musso: “A microfoni spenti Massara mi disse che Zaniolo gli piace ma costa troppo”. Dunque tre club interessati a Zaniolo al momento, con il futuro che al momento è un vero e proprio punto interrogativo.