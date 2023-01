Roma, l’ex riapre l’Olimpico per i quarti di Coppa Italia: biglietti già in vendita

Quarti di finale Coppa Italia, UFFICIALE: ecco l’avversaria della Roma di Mourinho per il prossimo step della competizione nazionale.

Sin dal giorno della sua firma, nella Capitale si è compreso come la presenza di Mourinho avrebbe generato la nascita di un percorso finalizzato al crescere sotto tanti punti di vista. Una maturazione olistica, accompagnata dalle serissime volontà della nuova proprietà dei Friedkin e, più in generale, da una serie di scelte chiaramente sottintendente un anelito che da anni accomuna una piazza intera.

Lo si è visto già lo scorso anno, con il grande interesse e la non meno importante dedizione adoperata da Pellegrini e colleghi nell’onorare una coppa che in tanti avevano snobbato e che, invece, ad oggi, rappresenta un obiettivo stagionale anche per le due italiane destinate ad affrontare un percorso a lungo ( ma non giustamente!) considerato cadetto da chi di parte.

Mourinho vuole sempre vincere, non è un caso che malcontenti e polemiche siano arrivate sempre a fin di bene, con lo scopo ultimo di esortare la società a fare il possibile per metterlo nelle condizioni giuste per continuare a fare ciò che gli riesce meglio: portare a casa trofei.

Quarti di finale Coppa Italia, UFFICIALE: sarà Roma-Cremonese

Non si tratta certamente di un compito semplice, soprattutto alla luce delle diverse difficoltà attualmente affrontate dalla Roma e, più in generale, da una fitta concorrenza che contraddistingue la ricerca di qualsiasi obiettivo. Lo stesso piazzamento in Champions, importantissimo e cruciale, vede una densità di classifica che ad oggi complica non poco l’approdo tra le prime quattro.

Restando però al presente, pur senza dimenticare di questa fame di vittoria che da sempre contraddistingue Mou e che si spera poter continuare a caratterizzare il mondo giallorosso, arriva la sentenza dal Maradona di Napoli circa la prossima avversaria della Roma in Coppa Italia. Quest’ultima rappresenta certamente l’ennesima strada che Mou e adepti potrebbero seguire per cercare di implementare una bacheca rimasta magra per tanti anni.

Non sarà di certo compito semplice, anche alla luce dei tanti esempi del recente passato che lasciano intendere come l’iter per arrivare in finale e per alzare la Coppa non sia assolutamente scontato. Il prosieguo alla strada tracciata giovedì scorso con la vittoria sul Genoa condurrà Pellegrini e colleghi ad affrontare la Cremonese di Ballardini, in un Olimpico che già si prevede possa essere gremito.