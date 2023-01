Colpo da 30 milioni ai dettagli: ora Conte lo soffia a Juventus e Milan

L’Arsenal non si fa scrupoli e dopo essersi fatto scappare Mudryk strappa al Tottenham di Conte un colpo da 30 milioni

Il calciomercato invernale si avvia verso la fase finale e in Italia ancora non ci sono stati grandi colpi. Per vedere i fuochi d’artificio ancora una volta bisogna guardare in casa altrui, ovvero in Premier League. Dopo le cifre folli spese dal Chelsea per Mudryk, questa volta è l’Arsenal che sarebbe pronto a piazzare il colpo per rinforzare il reparto offensivo.

Infatti, secondo quanto riportato ‘Talk Sport’, i ‘Gunners’ hanno trovato l’accordo per l’acquisto di Trossard dal Brighton per 27 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro. Il belga era anche nel mirino del Tottenham, che ora potrebbe nuovamente cambiare obiettivo e tornare su una vecchia fiamma. Conte è pronto a soffiarlo a Juventus e Milan, con la Roma che inizia però a tremare così.

Calciomercato Roma, Conte torna su Zaniolo: Juve e Milan avvisate

Anche i piani del Tottenham sono pronti a cambiare in chiave calciomercato. Trossard si avvicina sempre di più all’Arsenal, dunque Conte dovrà cambiare obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. Così gli ‘Spurs’ potrebbero tornare su una vecchia fiamma, mai passata di moda, ovvero Nicolò Zaniolo.

La situazione legata al futuro del numero 22 giallorosso continua a essere ingarbugliata e il club inglese è sempre tra i club più interessati. A essere avvisate tra le concorrenti sarebbero Juventus e Milan. Infatti le due squadre italiane continuano a essere interessate a Zaniolo, ma potrebbero entrare in gioco solo in estate, poiché in questi ultimi dieci giorni di calciomercato invernale sarà difficile per loro lanciare un’offensiva per l’attaccante romanista. Dunque Conte potrebbe anche pensare di anticipare i tempi e le due squadre italiane, cercando il colpo già a gennaio. Infatti non è da escludere che davanti all’offerta giusta Zaniolo possa partire anche in questi ultimi giorni di calciomercato invernale. La scelta di Trossard di andare all’Arsenal dunque potrebbe spingere il Tottenham a guardare con interesse ancora una volta in casa Roma, puntando il mirino su Zaniolo. Juventus e Milan messe in guardia.