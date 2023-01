Vlahovic ha già detto sì: Juve e Conte finiscono al tappeto

Calciomercato Juventus, Vlahovic si è offerto al Real Madrid: colpo stellare per Ancelotti e addio bianconeri, ecco cosa sta succedendo.

Sarebbe certamente semplicistico quanto eufemistico il riconoscere che la squadra di Allegri abbia vissuto dei momenti ben migliori rispetto a quello attuale. Con altrettanta certezza, però, c’è in questo momento consapevolezza quasi universale che la stagione della Juventus non sia ancora da buttare, anche alla luce di eventi del passato più o meno recente che ci hanno abituato a vedere una squadra in grado di lottare ‘fino alla fine’.

Il momento attuale resta comunque uno dei più complicati, da un punto di vista finanziario ma anche squisitamente calcistico. Inchieste, ricostruzioni e indagini stanno infatti facendo da sfondo e contorno ad una fase tutt’altro che felice e positiva degli uomini di Max, sia in campo europeo che italiano. Certo, va detto che fino alla manita inflitta dal Napoli di Spalletti, Locatelli e colleghi erano apparsi in netta crescita e salute, come restituitoci dalla lunga striscia di vittorie nonché da numeri relativi ad una solidissima tenuta difensiva.

Quest’ultima è stata infranta venerdì scorso proprio nella magica serata del Maradona, assumente un significato non poco importante sia per i padroni di casa che per i torinesi. Pur non avendo chiosato il campionato (guai al pensare una cosa del genere, soprattutto ricordando che non è ancora finito nemmeno il girone di andata), la vittoria per 5 a 1 ha rappresentato un grandissimo segnale su entrambi i fronti.

Calciomercato Juventus, Vlahovic al Real Madrid: “Si è offerto ai Blancos”

La Juventus non è certamente sanissima e dovrà prossimamente lavorare per guarire tanti dei malanni generati dalle sue stesse mosse, del passato più e meno vicino. Al di là di quello che sarà il cammino intrapreso, una certa importanza sarà rappresentata anche dal calciomercato, sia attuale che estivo. Su tale fronte, non sfugga quanto riferito da Fichajes.net, a detta del quale una partenza di Dusan Vlahovic sarebbe tutt’altro che utopistica.

Arrivato dalla Fiorentina un anno fa dopo una trattativa non priva di difficoltà, problemi fisici e una resa non sempre costante e brillantissima come quella ottenuta in toscana sembrerebbero aver lenito l’entusiasmo che aveva accomunato società e giocatore nella fase del suo arrivo.

Per tale motivo, le penne spagnole parlano di una Juventus disposto a lasciarlo partire, corroborando l’ipotesi con la presentazione di uno scenario che avrebbe del clamoroso. Il serbo si sarebbe infatti proposto al Real Madrid, alle prese con diverse defezioni in attacco, laddove l’unica certezza è Karim Benzema. Il francese è però reduce da un infortunio non semplicissimo e non è certamente dotato di quell’eternità calcistica di cui ogni calciatore vorrebbe godere.

Vlahovic sarebbe, insomma, un acquisto perfetto per Ancelotti e un suo allontanamento potrebbe fruttare non poco anche alla Juventus. Al netto delle su citate difficoltà, la società piemontese resta comunque razionale quanto intelligente e opererà al fine di recuperare quantomeno il grandissimo esborso fatto nelle casse di Commisso esattamente lo scorso gennaio.