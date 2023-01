Calciomercato Roma, l’addio di Zaniolo e quelle quote sparite

Il futuro di Nicolò Zaniolo torna a fare discutere: la sua permanenza alla Roma dopo la conferma della scorsa estate appariva scontata almeno fino alla fine della stagione. E invece il rendimento non in linea con le aspettative e le polemiche dopo i primi presunti fischi tirati in ballo dall’allenatore José Mourinho nel post-partita di Roma-Genoa hanno cambiato le carte in tavola. Se ne sono accorti anche i bookmaker: la quota per il suo addio a gennaio è letteralmente crollata.

