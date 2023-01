Calciomercato Roma, c’è pure De Rossi per l’affare in Serie B

Calciomercato Roma, Daniele De Rossi è in corsa per una cessione a gennaio in casa giallorossa. Ecco il nuovo scenario: futuro in Serie B

La sessione invernale di calciomercato in casa Roma potrebbe riservare nuovi movimenti nelle ultime giornate di gennaio. Finora la squadra giallorossa, a caccia di continuità in campionato dopo la vittoria interna sulla Fiorentina, ha accolto a parametro zero il norvegese Ola Solbakken. Diverse cose possono sbloccarsi sul fronte delle cessioni negli ultimi scampoli della sessione di calciomercato di riparazione.

Il campionato di Serie B bussa alle porte della Roma. Spunta la pista Daniele De Rossi, ex giallorosso ora alla guida della Spal, e non solo per gennaio. Finora la sessione di calciomercato invernale non ha regalato grandi sussulti in Serie A, la Roma si è mossa solo con l’ingaggio a parametro zero di Ola Solbakken, arrivato in scadenza dal Bodo-Glimt. C’è stato uno scambio di vedute indiretto tra José Mourinho e Tiago Pinto, che in conferenza stampa hanno parlato del calciomercato invernale giallorosso vincolato dai paletti finanziari concordati con l’Uefa. All’orizzonte è previsto un nuovo affare in uscita, che vede Daniele De Rossi e non solo pronto alla firma a gennaio.

Calciomercato Roma, la Serie B piomba su Faticanti: duello tra Perugia e Spal

L’ex numero 16 giallorosso è in corsa per un giovane gioiello in casa giallorossa. De Rossi, oggi alla guida della Spal con cui sta tentando di raggiungere la salvezza in Serie B, vorrebbe portare in casa estense un centrocampista della Primavera che già si è affacciato in prima squadra dopo la promozione di José Mourinho. Parliamo di Giacomo Faticanti, classe 2004, che ha debuttato in Europa League nella sfida all’Hjk Helsinki.

Secondo quanto riportato nelle scorse ore da Gianluca Di Marzio in casa Sky la Spal non è l’unica squadra in corsa per il futuro del centrocampista classe 2004. Anche il Perugia avrebbe bussato alla porta della società giallorossa, e la società umbra sembra essere in vantaggio per la corsa al promettente centrocampista. Il giovane può lasciare la Roma con la formula del prestito, andando a farsi le ossa nel campionato cadetto.