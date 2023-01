Calciomercato Roma, ha vinto Mourinho: manca solo la firma

Calciomercato Roma, ormai è tutto fatto: firma in arrivo la prossima settimana. Ha convinto tutti e di dubbi ormai non ce ne sono più

Se in questo momento in casa Roma tiene banco la questione Zaniolo – e non solo, c’è anche il rinnovo di Smalling – un’altra questione, che poteva diventate una grana per Tiago Pinto, potrebbe presto essere una notizia positiva per i colori giallorossi e per Mourinho.

Ormai di dubbi non ce ne sono più, anzi: è tutto fatto per il rinnovo di Matic, il centrocampista serbo che la Roma ha preso a parametro zero dopo l’esperienza al Manchester United, che dopo un periodo un po’ così, in queste ultime sfide della stagione, è quasi diventato un punto fermo nella Roma dello Special One. Ha convinto tutti, non solo per quello che è il suo atteggiamento in campo, ma anche per quello che riesce a “combinare” fuori. Praticamente, Matic, è quello più vicino a Tahirovic, il bambino lanciato da Mou in questa seconda parte d’annata. Una chioccia per i più giovani. Un elemento insostituibile.

Calciomercato Roma, rinnova Matic

Il contatto di Matic prevede un rinnovo automatico nel momento in cui lo stesso ha toccato il 50% delle presenze stagionali. E questo potrebbe succedere nel prossimo weekend nella sfida contro lo Spezia. Un primo traguardo toccato dal serbo che poi si legherà in maniera automatica alla Roma anche per la prossima stagione. Almeno così riporta SportMediaset.

Un punto fermo, come detto, nello scacchiere tattico dello Special One. Con la sua esperienza, che s’è vista soprattutto nella gara di San Siro contro il Milan, ha permesso alla Roma di risalire la corrente e poi andare a prendersi un punto che ad un certo momento sembrava insperato. Una buona notizia, insomma. Perché anche queste girano dalle parti di Trigoria.